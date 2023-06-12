Яким чином можна отримати донорське серце

Вчені повідомили, що реанімовані серця добре підходять для трансплантації Лікарі проводять операцію. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Дослідники повідомили, що їм вдалося залучити новий пул донорів органів для збереження і трансплантації сердець, людей, чиї серця перестали битися. Традиційно єдиними людьми, які вважаються придатними донорами органів, були ті, чий мозок був оголошений мертвим, але серце та інші органи продовжували функціонувати.

Про це повідомив CNN.

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Донорство після циркуляторної смерті набуло поширення в інших країнах, таких як Великобританія та Іспанія. У США воно стало дещо поширеним для таких органів, як нирки. Але американські команди трансплантологів неохоче приймають серця, які перестали битися, навіть на короткий час, побоюючись, що нестача кисню в серці може пошкодити орган і вплинути на його довговічність.

Лікар в рукавичках. Фото: Freepik

"Незабаром після смерті і до того, як серце можна буде врятувати, "є період як поганого кровотоку, так і відсутності кровотоку, до якого серце дуже чутливе. І саме тому вчені не думали, що це обов'язково стане можливим", — сказав хірургічний директор програми трансплантації серця доктор Джейкоб Шродер.

Новий метод може збільшити кількість доступних для трансплантації сердець на 30%

Шродер і його команда виявили, що це не тільки можливо, але й працює так само добре, як і використання органів від донорів з мертвим мозком.

"У першому клінічному дослідженні нової методики команда випадковим чином обрала 180 пацієнтів з непрацюючим серцем, щоб отримати або реанімований донорський орган, або серце від донора після смерті мозку", — йдеться в повідомленні.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Через шість місяців вони виявили, що пацієнти, які отримали реанімовані серця після зупинки кровообігу, мали таку ж ймовірність вижити, як і ті, чиї нові серця були отримані від людей, чий мозок був вже мертвим.

Більше того, команда змогла використати 90% сердець, отриманих від донорів, які померли від зупинки кровообігу, що означає, що лише деякі з них були витрачені даремно.

Хірурги готуються до операції. Фото: Freepik

"Це має стати стандартом лікування, чесно кажучи, і і кожен центр трансплантації в країні повинен розглянути можливість його використання", — додав доктор Джейкоб Шродер.

Як відбувається трансплантація серця

Після того, як донор знайдений, команда трансплантологів чекає на відключення системи життєзабезпечення. Як тільки серце перестає битися, що може тривати від кількох хвилин до кількох годин, лікарі чекають щонайменше п'ять хвилин, щоб констатувати смерть.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

Потім медики працюють швидко, спочатку охолоджуючи серце і виймаючи його у померлого пацієнта, а потім поміщаючи його в спеціальний апарат, який наповнює його теплою кров'ю. Невеликі поштовхи від кардіостимулятора допомагають запустити його і змусити знову битися. Орган тримають в апараті, поки він не буде готовий для реципієнта.

Дослідники кажуть, що якщо більше центрів трансплантації візьмуть на озброєння новий метод, це може збільшити кількість доступних для трансплантації сердець у США на цілих 30%.

Раніше ми писали, що в Львові лікарі виконали пересадку серця, легень, печінки, нирки та підшлункової залози. Трансплантація підшлункової вважається одним з найскладніших у світі хірургічних втручань.