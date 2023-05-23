Як відбувається трансплантація нирки від донора

Лікарі під час операції. Фото: Перше МОЛ

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Львівські трансплантологи першими в Україні задіяли для пересадки донорської нирки апарат Kidneyassist. Він удвічі подовжує час можливого перебування органу поза тілом.

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

Читайте також:

Лікарі повідомляють, що тепер у Центрі трансплантології Першого медичного об’єднання Львова можуть транспортувати нирку з будь-якої точки України.

Проведення операції. Фото: Перше МОЛ

"Цей пристрій — наразі єдиний в нашій країні. Він не лише дозволяє збільшити час безпечного перебування органу поза тілом, а й допомагає оцінити стан і функцію нирки, а також спрогнозувати результат трансплантації. За словами лікарів, апарат дає змогу фактично оживити нирку поза тілом. Є можливість перевірити наскільки добре орган виділяє сечу", — повідомили медики.

Пацієнт, який отримав нову нирку. Фото: Перше МОЛ

Першим пацієнтом, який отримав донорську нирку з використанням апарату Kidneyassist, став 43-річний Ігор Міклуха з міста Овруч. Він з дитинства хворів на гломерулонефрит — недугу, що призводить до ниркової недостатності.

Нирка підключена до апарту Kidneyassist. Фото: Перше МОЛ

Медики додають, що вже у 26 років нирки Ігоря відмовили. Якийсь час пацієнт перебував на гемодіалізі. Це процедура з очищення крові від токсинів та виведення надлишків води, яка проводилася у тричі на тиждень.

"Нікуди не поїдеш, прив‘язаність до лікарні, постійна втома. Також треба слідувати дієті та води менше пити", — розповів пацієнт.

У 2010-му в Запоріжжі Ігорю пересадили нирку. Він прожив з нею 10,5 повноцінних років. Донорський орган з часом відмовив, тому чоловік знову став у список очікування на пересадку вже в Центрі трансплантології.

Команда лікарів. Фото: Перше МОЛ

"Донорська нирка для Ігоря з’явилася в Одесі. Через повітряну загрозу гвинтокрилами органи нині не транспортують. Автівкою туди і назад до Львова — неблизький шлях. Найменший затор і орган можна втратити. До того ж, чим довше він поза тілом, тим менше шансів на успішну пересадку. Але за допомоги апарату Kidneyassist така відстань — уже не проблема", — пояснили лікарі.

Забір нирки в Одесі здійснили о 7 ранку, а трансплантацію у Львові розпочали о 5 ранку наступного дня. Понад 23 години орган перебував поза межами тіла, при цьому пристрій продовжив роботу нирки та зберіг її функцію.

"Орган запрацював просто на операційному столі. Пересадка пройшла успішно. На четвертий день після трансплантації Ігор почувається добре і вже будує плани на майбутнє", — резюмували медики.

Раніше ми писали, що у Львові з'явився апарат, який допоможе лікувати депресивні розлади.