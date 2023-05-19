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У Львові з'явився апарат, який допоможе лікувати депресивні розлади

19 травня 2023 17:13
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Львів, лікування депресивних розладів
Зображення апарату. Фото: Перше ТМО
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Львівські медики повідомили, що в них з'явився апарат буде допомагати лікувати депресивні розлади. Повідомляється, що він актуальний для постраждалих від війни

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

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Як працює апарат 

Повідомляється, що апарат, який допоможе лікувати депресивні розлади працює за методом, який впливає на кору головного мозку.

Зображення апарату. Фото: Перше ТМО

"Транскраніальна магнітна стимуляція — це метод, який впливає на кору головного мозку та лікує важкі форми депресії, тривожні розлади, розлади пов’язані зі стресом", — повідомили медики. 

Лікар за апаратом. Фото: Перше ТМО

Також лікарі додають, що цей апарт буде актуальний для тих, хто втратив кінцівки. 

Апарат для терапії. Фото: Перше ТМО

Він допомагає зменшити фантомні болі у пацієнтів з ампутаціями та інші розлади спричинені травмою. Такий апарат дуже важливий у комплексній роботі з нашими Захисниками, Захисницями та цивільними, які постраждало від війни.

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