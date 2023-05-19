Львів, лікування депресивних розладів

У Львові з'явився апарат, який допоможе лікувати депресивні розлади
Львівські медики повідомили, що в них з'явився апарат буде допомагати лікувати депресивні розлади. Повідомляється, що він актуальний для постраждалих від війни.
Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.
Як працює апарат
Повідомляється, що апарат, який допоможе лікувати депресивні розлади працює за методом, який впливає на кору головного мозку.
"Транскраніальна магнітна стимуляція — це метод, який впливає на кору головного мозку та лікує важкі форми депресії, тривожні розлади, розлади пов’язані зі стресом", — повідомили медики.
Також лікарі додають, що цей апарт буде актуальний для тих, хто втратив кінцівки.
Він допомагає зменшити фантомні болі у пацієнтів з ампутаціями та інші розлади спричинені травмою. Такий апарат дуже важливий у комплексній роботі з нашими Захисниками, Захисницями та цивільними, які постраждало від війни.
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