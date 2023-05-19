Львів, лікування депресивних розладів

Зображення апарату. Фото: Перше ТМО

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Львівські медики повідомили, що в них з'явився апарат буде допомагати лікувати депресивні розлади. Повідомляється, що він актуальний для постраждалих від війни.

Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

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Як працює апарат

Повідомляється, що апарат, який допоможе лікувати депресивні розлади працює за методом, який впливає на кору головного мозку.

Зображення апарату. Фото: Перше ТМО

"Транскраніальна магнітна стимуляція — це метод, який впливає на кору головного мозку та лікує важкі форми депресії, тривожні розлади, розлади пов’язані зі стресом", — повідомили медики.

Лікар за апаратом. Фото: Перше ТМО

Також лікарі додають, що цей апарт буде актуальний для тих, хто втратив кінцівки.

Апарат для терапії. Фото: Перше ТМО

Він допомагає зменшити фантомні болі у пацієнтів з ампутаціями та інші розлади спричинені травмою. Такий апарат дуже важливий у комплексній роботі з нашими Захисниками, Захисницями та цивільними, які постраждало від війни.

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