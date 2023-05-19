Львов, лечение депрессивных расстройств

Изображение аппарата. Фото: Первое ТМО

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Львовские медики сообщили, что у них появился аппарат, который будет помогать лечить депрессивные расстройства. Сообщается, что он актуален для пострадавших от войны.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

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Как работает аппарат

Сообщается, что аппарат, который поможет лечить депрессивные расстройства, работает по методу, влияющему на кору головного мозга.

Изображение аппарата. Фото: Первое ТМО

"Транскраниальная магнитная стимуляция - это метод, который влияет на кору головного мозга и лечит тяжелые формы депрессии, тревожные расстройства, расстройства связанные со стрессом", — сообщили медики.

Врач за аппаратом. Фото: Первое ТМО

Также врачи добавляют, что этот апарт будет актуален для потерявших конечности.

Аппарат для терапии. Фото: Первое ТМО

Он помогает уменьшить фантомные боли у пациентов с ампутациями и другие нарушения, вызванные травмой. Такой аппарат очень важен в комплексной работе с нашими Защитниками, Защитницами и гражданскими, пострадавшими от войны.

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