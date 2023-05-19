Львов, лечение депрессивных расстройств

Во Львове появился аппарат, который поможет лечить депрессивные расстройства
Львовские медики сообщили, что у них появился аппарат, который будет помогать лечить депрессивные расстройства. Сообщается, что он актуален для пострадавших от войны.
Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.
Как работает аппарат
Сообщается, что аппарат, который поможет лечить депрессивные расстройства, работает по методу, влияющему на кору головного мозга.
"Транскраниальная магнитная стимуляция - это метод, который влияет на кору головного мозга и лечит тяжелые формы депрессии, тревожные расстройства, расстройства связанные со стрессом", — сообщили медики.
Также врачи добавляют, что этот апарт будет актуален для потерявших конечности.
Он помогает уменьшить фантомные боли у пациентов с ампутациями и другие нарушения, вызванные травмой. Такой аппарат очень важен в комплексной работе с нашими Защитниками, Защитницами и гражданскими, пострадавшими от войны.
Ранее мы писали, что в Украине упростили прохождение ВЛК для военнослужащих: что изменилось.