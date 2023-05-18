Як швидко пройти військово-лікарську комісії

Військовий у лікаря. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Задля підвищення рівня медичного забезпечення та обслуговування під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) — пріоритетне завдання Медичних сил Збройних Сил України та Уряду України було удосконалення процесу проходження комісії. Перші результати вже відомі.

Про це повідомив Медійний майданчик Сил оборони.

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Повідомляється, що тепер процедура проходження медичної комісії для військових стала швидшою.

Мережа ВЛК була збільшена за рахунок їх додаткового розгортання у цивільних закладах охорони здоров'я. Також передбачається окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, які залучені до проведення медичних оглядів.

Чоловіки в військовій формі. Фото: Freepik

Удосконалення процесу проходження військово-лікарської комісії передбачило розгортання е-черги запису на ВЛК в 5 містах

Додаткові зміни:

пілотування електронного документообігу між військовими частинами, ТЦК та СП та закладами охорони здоров'я; прийнято відповідні зміни до законодавства;

залучення закладів охорони здоров'я в системі Міноборони до роботи з ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я);

сучасні підходи до обслуговування при проходженні ВЛК (доступний і зручний сервіс);

інформаційна підтримка (гаряча лінія) та інформаційні продукти, які допоможуть військовослужбовцям отримати допомогу.

Військовий з жетоном. Фото: Freepik

Раніше ми писали, що Медсили ЗСУ повідомили про шість кроків для спрощення проходження ВЛК.