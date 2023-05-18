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В Україні спростили проходження ВЛК для військовослужбовців: що змінилось

18 травня 2023 17:39
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як швидко пройти військово-лікарську комісії
Військовий у лікаря. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Задля підвищення рівня медичного забезпечення та обслуговування під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) — пріоритетне завдання Медичних сил Збройних Сил України та Уряду України було удосконалення процесу проходження комісії. Перші результати вже відомі. 

Про це повідомив Медійний майданчик Сил оборони.

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Повідомляється, що тепер процедура проходження медичної комісії для військових стала швидшою. 

Мережа ВЛК була збільшена за рахунок їх додаткового розгортання у цивільних закладах охорони здоров'я. Також передбачається окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, які залучені до проведення медичних оглядів.

Чоловіки в військовій формі. Фото: Freepik

Удосконалення процесу проходження військово-лікарської комісії передбачило розгортання е-черги запису на ВЛК в 5 містах

Додаткові зміни:

  • пілотування електронного документообігу між військовими частинами, ТЦК та СП та закладами охорони здоров'я; прийнято відповідні зміни до законодавства;
  • залучення закладів охорони здоров'я в системі Міноборони до роботи з ЕСОЗ (електронна система охорони здоров'я);
  • сучасні підходи до обслуговування при проходженні ВЛК (доступний і зручний сервіс);
  • інформаційна підтримка (гаряча лінія) та інформаційні продукти, які допоможуть військовослужбовцям отримати допомогу.
Військовий з жетоном. Фото: Freepik

Раніше ми писали, що Медсили ЗСУ повідомили про шість кроків для спрощення проходження ВЛК.

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