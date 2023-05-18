Як правильно спілкуватися з выйськовими

Військовий тримає дитину. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Медики повідомили, як потрібно спілкуватися з військовими, коли це ваші родичі. Прості поради, які допоможуть не викликати негативних думок у близькому спілкуванні.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я України.

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"Для військовослужбовців важливе розуміння, що їх чекають, що їхній ризик життям заради своїх сімей, дітей та свободи країни, усвідомлений тими, хто знаходиться у тилу. Метою військових є щасливе та спокійне життя. Коли військові спілкуються зі своїми рідними чи близькими та кожного разу чують сумний голос зі скаргами на втому і життя, це ніяк не підтримує і не допомагає", — повідомили медики.

Жінка обіймає військового. Фото: Freepik

Що важливо пам’ятати, коли ви говорите з військовими?

Мрійте про майбутнє. Це зафіксує вашу віру у перемогу та воїна, а отже підсвідомо нагадає військовому/військовій, що його/її служба потрібна.

Розповідайте про своє життя. Так, якби ви говорили зі своїми друзями. Про позитивні моменти чи події, про те, що вдається.

Медики додають, що якщо ви хочете поговорити про те, що сумуєте або хочете побачитися, згадайте спершу про свій стан, повертайтеся до впевненості. Лише тоді варто розповісти про те, що ви чекаєте, сумуєте та плануєте зустріч.

"Для прикладу, якщо ви прогулялися місцями, де колись були разом, чи завітали до кав’ярні, де разом пили каву, буде доречним про це сказати при розмові і домовитися повторити прогулянку після завершення війни. Поділіться своїми досягненнями з подолання тривоги чи надмірного хвилювання, про те, як вдається опановувати емоції. Як пізнаєте себе в цей нелегкий час, що для цього робите, що підтримує особисто вас", — додали лікарі.

Не забувайте дати висловитися військовому/військовій. Завжди можна запитати, чи хоче він або вона щось розповісти, чи про що йому/їй цікаво дізнатися від вас. Також можна поцікавитися, як саме ви можете її/його підтримати.

Чоловік у військовій формі. Фото: Freepik

"Потрібно пам’ятати, що, окрім того, що перед вами військовослужбовець, перед вами також і та людина, яка була в мирному житті. Зі своїм характером, потребами, емоціями. Також важливо пам’ятати про особистий простір, якщо людина не просить про допомогу чи пораду, не варто нав’язувати свою думку. Військовим складно пояснити свій досвід цивільним, оскільки якщо людина не проживає це особисто, то розповісти, передавши всі свої почуття неможливо", — зауважили в ЦГЗ.

Тож ставтеся з розумінням до ситуації та пам’ятайте, інколи просто вислухати — це потрібно та важливо.

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