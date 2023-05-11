Як пройти процедуру ВЛК

Військовий і лікар. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У Кабміні розробили "дорожню мапу" для покращення системи медико-соціальної експертизи. Декілька пунктів документу вже виконано. Зокрема запрацював сайт, ухвалені два законопроєкти, запроваджений новий пакет послуг НСЗУ.

Про це повідомив голова Комітета ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький.

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Повідомляється, що запрацював єдиний портал щодо змін у проходженні військово-лікарських комісій. На порталі зібрана вся інформація щодо чинних процедур при проходженні ВЛК.

На сайті turbota.mil.gov.ua можна дізнатися про те, як:

Як отримати направлення на лікування чи реабілітацію;

Що важливо під час проходження лікування, військово-лікарської та медико-соціальної експертної комісії;

Які пільги та грошові виплати належать військовослужбовцю;

Які документи потрібно отримати і до кого за ними звертатись.

Додаткову інформацію щодо процедури ВЛК можна дізнатися за номерами гарячих ліній: МОЗ — 0 800 60 20 19, Міноборони — 0 800 500 442.

Військовий. Фото: Freepik

Також повідомляється, що на початку травня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 9154 щодо роботи військово-лікарських комісій, яким розширила перелік закладів для проходження військово-лікарських комісій за рахунок державних, комунальних, медичних закладів МВС та сектору безпеки.

"Ми дозволили створювати такі комісії у комунальних лікарнях, щоб зменшити черги та пришвидшити проходження комісії. Також парламент підтримав законопроєкт № 9158 оборонного комітету щодо вдосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців", — написав Михайло Радуцький.

Уряд погодив впровадження нового пакету в межах ПМГ, за яким лікарі у комісіях отримають кошти, та підтримав постанову про спрощення довідки про обставини поранення, розробив рекомендації для роботи ВЛК, запустив пілотний проєкт електронного документообігу між військовими частинами та територіальними центрами комплектування.

Раніше ми писали, що Медсили ЗСУ повідомили про шість кроків для спрощення проходження ВЛК.