Как пройти процедуру ВЛК

Военный и врач. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В Кабмине разработали "дорожную карту" для улучшения системы медико-социальной экспертизы. Несколько пунктов документа уже выполнено. В частности, заработал сайт, приняты два законопроекта, введен новый пакет услуг НСЗУ.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Сообщается, что заработал единый портал по изменениям в прохождении военно-врачебных комиссий. На портале собрана вся информация о действующих процедурах при прохождении ВЛК.

На сайте turbota.mil.gov.ua можно узнать о том, как:

Как получить направление на лечение или реабилитацию;

Что важно при прохождении лечения, военно-врачебной и медико-социальной экспертной комиссии;

Какие льготы и денежные выплаты принадлежат военнослужащему;

Какие документы нужно получить и к кому за ними обращаться.

Дополнительную информацию о процедуре ВВК можно узнать по номерам горячих линий: Минздрав — 0 800 60 20 19, Минобороны — 0 800 500 442.

Военный. Фото: Freepik

Также сообщается, что в начале мая Верховная Рада приняла законопроект №9154 о работе военно-врачебных комиссий, которым расширила перечень заведений для прохождения военно-врачебных комиссий за счет государственных, коммунальных, медицинских заведений МВД и сектора безопасности.

"Мы разрешили создавать такие комиссии в коммунальных больницах, чтобы уменьшить очереди и ускорить прохождение комиссии. Также парламент поддержал законопроект № 9158 оборонного комитета по усовершенствованию вопросов оформления документов и лечения военнослужащих", — написал Михаил Радуцкий.

Правительство согласовало внедрение нового пакета в рамках ПМГ, по которому врачи в комиссиях получат средства, и поддержало постановление об упрощении справки об обстоятельствах ранения, разработало рекомендации для работы ВВК, запустило пилотный проект электронного документооборота между воинскими частями и территориальными центрами комплектования.

Ранее мы писали, что Медсилы ВСУ сообщили о шести шагах по упрощению прохождения ВЛК.