Як швидко пройти ВЛК

Український військовий з лікарем. Фото: armyinform.com.ua

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Наразі підвищення рівня медичного забезпечення та обслуговування під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) — пріоритетне завдання Медичних сил Збройних Сил України та Уряду України. Задля цього було удосконалено процес проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомили в Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.

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Удосконалення процесу проходження військово-лікарської комісії передбачає:

збільшення мережі ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання в цивільних закладах охорони здоров’я;

окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, яких залучено до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби;

впровадження е-черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК та СП та закладами охорони здоров’я;

залучення закладів охорони здоров’я із системи Міноборони до роботи з ЕСОЗ (Електронна система охорони здоров'я). Заклади охорони здоров’я із системи Міноборони матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема в електронній медичній картці;

запровадження сучасних підходів до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний і зручний сервіс);

здійснення інформаційної підтримки (гаряча лінія) та впровадження інформаційних продуктів, які допоможуть військовослужбовцям отримати допомогу.

У Медсилах також додали, що зміни будуть поступовими. Процес передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів, технічних розробок і тестувань ресурсів.

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