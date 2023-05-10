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Медсили ВСУ сообщили о шести шагах для упрощения прохождения ВВК

10 мая 2023 18:41
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как быстро пройти ВЛК
Украинский военный с врачом. Фото: armyinform.com.ua
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Повышение уровня медицинского обеспечения и обслуживания во время прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) — приоритетная задача Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и Правительства Украины. Для этого был усовершенствован процесс прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщили в Командовании медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

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Усовершенствование процесса прохождения военно-врачебной комиссии предусматривает:

  • увеличение сети ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения;
  • отдельное финансирование оплаты услуг медицинских работников, привлеченных к проведению медосмотров с целью оценки степени годности военной службы;
  • внедрение е-очереди записи на ВВК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК и СП и учреждениями здравоохранения;
  • привлечение учреждений здравоохранения из системы Минобороны для работы с ЕСОЗ (Электронная система здравоохранения).
  • Учреждения здравоохранения из системы Минобороны будут иметь доступ к анамнезу человека, в частности в электронной медицинской карточке;
  • внедрение современных подходов к обслуживанию при прохождении ВВК (доступный и удобный сервис);
  • осуществление информационной поддержки (горячая линия) и внедрение информационных продуктов, которые помогут военнослужащим получить помощь.

В Медсилах также добавили, что изменения будут постепенно. Процесс предполагает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, технических разработок и тестирований ресурсов.

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