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Безоплатні обстеження в сімейного лікаря: що потрібно знати

8 травня 2023 21:45
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Безоплатні обстеження та аналізи в державній лікарні
Лікар консультує пацієнта. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

У МОЗ нагадали, що кожен пацієнт який підписав декларацію з лікарем первинної медичної допомоги, має право отримати визначений перелік лабораторних та діагностичних досліджень безоплатно. 

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України

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Безпосередньо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання. 

Безоплатно можна пройти:

  • інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимірювання гостроти зору, слуху; отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;
  • скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;
  • раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.
Перелік безоплатних послуг. Фото: МОЗ.

"Крім того, пакет включає такі аналізи, як: загальний аналіз крові, сечі; аналіз рівня холестерину та глюкози в крові. Для проведення лабораторних досліджень лікар виписує направлення та направляє пацієнта до лабораторії", — повідомили лікарі. 

Такі витратні матеріали як пробірка для аналізу крові, рукавички, шприц, спиртова серветка/вата/спирт тощо пацієнт не має сплачувати додатково. Адже усі витратні матеріали входять до вартості послуг ПМД, які оплачує за договором Національна служба здоров’я України.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.

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