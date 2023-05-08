Безоплатні обстеження та аналізи в державній лікарні

Лікар консультує пацієнта. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

У МОЗ нагадали, що кожен пацієнт який підписав декларацію з лікарем первинної медичної допомоги, має право отримати визначений перелік лабораторних та діагностичних досліджень безоплатно.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.

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Безпосередньо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.

Безоплатно можна пройти:

інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимірювання гостроти зору, слуху; отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;

скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;

раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.

Перелік безоплатних послуг. Фото: МОЗ.

"Крім того, пакет включає такі аналізи, як: загальний аналіз крові, сечі; аналіз рівня холестерину та глюкози в крові. Для проведення лабораторних досліджень лікар виписує направлення та направляє пацієнта до лабораторії", — повідомили лікарі.

Такі витратні матеріали як пробірка для аналізу крові, рукавички, шприц, спиртова серветка/вата/спирт тощо пацієнт не має сплачувати додатково. Адже усі витратні матеріали входять до вартості послуг ПМД, які оплачує за договором Національна служба здоров’я України.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.