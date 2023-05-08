Безоплатні обстеження та аналізи в державній лікарні

Безоплатні обстеження в сімейного лікаря: що потрібно знати
У МОЗ нагадали, що кожен пацієнт який підписав декларацію з лікарем первинної медичної допомоги, має право отримати визначений перелік лабораторних та діагностичних досліджень безоплатно.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я України.
Безпосередньо на прийомі лікар може оглянути пацієнта, провести скринінг на певні захворювання та зробити швидкі тести на інфекційні захворювання.
Безоплатно можна пройти:
- інструментальну діагностику: електрокардіографію, пікфлуометрію (пікову швидкість видиху для оцінки дихальної системи), вимірювання гостроти зору, слуху; отримати направлення для консультації з лікарем-спеціалістом;
- скринінг на наявність розладів психіки та поведінки;
- раннє виявлення ВІЛ, туберкульозу, гепатитів, інфекцій, які передаються статевим шляхом.
"Крім того, пакет включає такі аналізи, як: загальний аналіз крові, сечі; аналіз рівня холестерину та глюкози в крові. Для проведення лабораторних досліджень лікар виписує направлення та направляє пацієнта до лабораторії", — повідомили лікарі.
Такі витратні матеріали як пробірка для аналізу крові, рукавички, шприц, спиртова серветка/вата/спирт тощо пацієнт не має сплачувати додатково. Адже усі витратні матеріали входять до вартості послуг ПМД, які оплачує за договором Національна служба здоров’я України.
Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили чи надає сімейний лікар послуги з охорони психічного здоровʼя.