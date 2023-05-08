Бесплатные обследования и анализы в государственной больнице

Бесплатные обследования у семейного врача: что нужно знать
В МОЗ напомнили, что каждый пациент, подписавший декларацию с врачом первичной медицинской помощи, имеет право получить определенный перечень лабораторных и диагностических исследований бесплатно.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.
Прямо на приеме врач может осмотреть пациента, провести скрининг на определенные заболевания и сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания.
Бесплатно можно пройти:
- инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), измерение остроты зрения, слуха; получить направление для консультации с врачом-специалистом;
- скрининг на наличие расстройств психики и поведения;
- раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.
"Кроме того, пакет включает такие анализы, как: общий анализ крови, мочи; анализ уровня холестерина и глюкозы в крови Для проведения лабораторных исследований врач выписывает направление и направляет пациента в лабораторию", — сообщили врачи.
Такие расходные материалы, как пробирка для анализа крови, перчатки, шприц, спиртовая салфетка/вата/спирт и т.п., пациент не должен платить дополнительно. Ведь все расходные материалы входят в стоимость услуг ГТД, оплачиваемых по договору Национальной службой здоровья Украины.
Ранее мы писали, что в МОЗ сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.