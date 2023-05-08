Бесплатные обследования и анализы в государственной больнице

Врач консультирует пациента. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

В МОЗ напомнили, что каждый пациент, подписавший декларацию с врачом первичной медицинской помощи, имеет право получить определенный перечень лабораторных и диагностических исследований бесплатно.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

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Прямо на приеме врач может осмотреть пациента, провести скрининг на определенные заболевания и сделать быстрые тесты на инфекционные заболевания.

Бесплатно можно пройти:

инструментальную диагностику: электрокардиографию, пикфлуометрию (пиковую скорость выдоха для оценки дыхательной системы), измерение остроты зрения, слуха; получить направление для консультации с врачом-специалистом;

скрининг на наличие расстройств психики и поведения;

раннее выявление ВИЧ, туберкулеза, гепатитов, инфекций, передающихся половым путем.

Список бесплатных услуг. Фото: МОЗ.

"Кроме того, пакет включает такие анализы, как: общий анализ крови, мочи; анализ уровня холестерина и глюкозы в крови Для проведения лабораторных исследований врач выписывает направление и направляет пациента в лабораторию", — сообщили врачи.

Такие расходные материалы, как пробирка для анализа крови, перчатки, шприц, спиртовая салфетка/вата/спирт и т.п., пациент не должен платить дополнительно. Ведь все расходные материалы входят в стоимость услуг ГТД, оплачиваемых по договору Национальной службой здоровья Украины.

Ранее мы писали, что в МОЗ сообщили предоставляет ли семейный врач услуги по охране психического здоровья.