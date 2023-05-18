Как правильно общаться с военными

Военный держит ребенка. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Медики сообщили, как нужно общаться с военными, когда это ваши родственники. Простые советы, которые помогут не вызвать негативных мнений в близком общении.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Украины.

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"Для военнослужащих важно понимание, что их ожидают, что их риск жизнью ради своих семей, детей и свободы страны, осознанный находящимися в тылу. Целью военных является счастливая и спокойная жизнь. Когда военные общаются со своими родными или близкими и каждый раз слышат грустный голос с жалобами на усталость и жизнь, это никак не поддерживает и не помогает", — сообщили медики.

Женщина занимает военного. Фото: Freepik

Что важно помнить, когда вы говорите с военными?

Мечтайте о будущем. Это зафиксирует вашу веру в победу и воина, а значит подсознательно напомнит военному/военному, что его/ее служба нужна.

Рассказывайте о своей жизни. Да, если бы вы говорили со своими друзьями. О положительных моментах или событиях, о том, что удается.

Медики добавляют, что если вы хотите поговорить о том, что скучаете или хотите увидеться, вспомните о своем состоянии, возвращайтесь к уверенности. Только тогда стоит рассказать о том, что вы ждете, скучаете и планируете встречу.

"Для примера, если вы прогулялись по местам, где когда-то были вместе, или посетили кофейню, где вместе пили кофе, будет уместно об этом сказать при разговоре и договориться повторить прогулку после завершения войны. Поделитесь своими достижениями по преодолению тревоги или чрезмерного волнения Как узнаете себя в это нелегкое время, что для этого делаете, что поддерживает лично вас", — добавили врачи.

Не забывайте дать высказаться военному/военному. Всегда можно спросить, хочет ли он или она что-нибудь рассказать, о чем ли ему/ей интересно узнать от вас. Также можно поинтересоваться, как именно вы можете его поддержать.

Человек в военной форме. Фото: Freepik

"Нужно помнить, что кроме того, что перед вами военнослужащий, перед вами также и тот человек, который был в мирной жизни. Со своим характером, потребностями, эмоциями. Также важно помнить о личном пространстве, если человек не просит о помощи или совете, не стоит навязывать свое мнение. Военным сложно объяснить свой опыт гражданским, поскольку если человек не проживает это лично, то рассказать, передав все свои чувства невозможно", — отметили в ЦОЗ.

Поэтому относитесь к пониманию ситуации и помните, иногда просто выслушать — это нужно и важно.

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