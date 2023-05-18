Как быстро пройти военно-врачебную комиссию

В Украине упростили прохождение ВВК для военнослужащих: что изменилось
Для повышения уровня медицинского обеспечения и обслуживания при прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК) — приоритетная задача Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и Правительства Украины было усовершенствование процесса прохождения комиссии. Первые результаты уже известны.
Об этом сообщила Медийная площадка Сил обороны.
Что изменили в прохождении ВВК для военных
Сообщается, что теперь процедура прохождения медицинской комиссии для военных стала более быстрой.
Сеть ВВК была увеличена за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения. Также предполагается отдельное финансирование оплаты услуг медицинских работников, привлеченных к проведению медицинских осмотров.
Усовершенствование процесса прохождения военно-врачебной комиссии предусмотрело развертывание е-очереди записи на ВВК в 5 городах.
Дополнительные изменения:
- пилотирование электронного документооборота между воинскими частями, ТЦК и СП и учреждениями здравоохранения; приняты соответствующие изменения в законодательство;
- привлечение учреждений здравоохранения в системе Минобороны для работы с ЕСОЗ (электронная система здравоохранения);
- современные подходы к обслуживанию при прохождении ВВК (доступный и удобный сервис);
- информационная поддержка (горячая линия) и информационные продукты, которые помогут военнослужащим получить помощь.
Ранее мы писали, что Медсилы ВСУ сообщили о шести шагах по упрощению прохождения ВВК.