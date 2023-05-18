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В Украине упростили прохождение ВВК для военнослужащих: что изменилось

18 мая 2023 17:39
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как быстро пройти военно-врачебную комиссию
Военный у врача. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Для повышения уровня медицинского обеспечения и обслуживания при прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК) — приоритетная задача Медицинских сил Вооруженных Сил Украины и Правительства Украины было усовершенствование процесса прохождения комиссии. Первые результаты уже известны.

Об этом сообщила Медийная площадка Сил обороны.

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Сообщается, что теперь процедура прохождения медицинской комиссии для военных стала более быстрой.

Сеть ВВК была увеличена за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения. Также предполагается отдельное финансирование оплаты услуг медицинских работников, привлеченных к проведению медицинских осмотров.

Мужчины в военной форме. Фото: Freepik

Усовершенствование процесса прохождения военно-врачебной комиссии предусмотрело развертывание е-очереди записи на ВВК в 5 городах.

Дополнительные изменения:

  • пилотирование электронного документооборота между воинскими частями, ТЦК и СП и учреждениями здравоохранения; приняты соответствующие изменения в законодательство;
  • привлечение учреждений здравоохранения в системе Минобороны для работы с ЕСОЗ (электронная система здравоохранения);
  • современные подходы к обслуживанию при прохождении ВВК (доступный и удобный сервис);
  • информационная поддержка (горячая линия) и информационные продукты, которые помогут военнослужащим получить помощь.
Военный с жетоном. Фото: Freepik

Ранее мы писали, что Медсилы ВСУ сообщили о шести шагах по упрощению прохождения ВВК.

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