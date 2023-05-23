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Львовские трансплантологи задействовали для пересадки донорской почки аппарат Kidneyassist

23 мая 2023 14:48
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как происходит трансплантация почки от донора
Врачи во время операции. Фото: Первое МОЛ
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Львовские трансплантологи первыми в Украине задействовали для пересадки донорской почки аппарат Kidneyassist. Он вдвое продлевает время возможного пребывания органа вне тела.

Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.

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Проведение операции. Фото: Первое МОЛ

"Это устройство — единственное в нашей стране. Оно не только позволяет увеличить время безопасного пребывания органа вне тела, но и помогает оценить состояние и функцию почки, а также спрогнозировать результат трансплантации. По словам врачей, аппарат позволяет фактически оживить почку вне тела. Есть возможность проверить насколько хорошо орган выделяет мочу", — сообщили медики.

Пациент, получивший новую почку. Фото: Первое МОЛ

Первым пациентом, получившим донорскую почку с использованием аппарата Kidneyassist, стал 43-летний Игорь Миклуха из города Овруч. Он с детства болел гломерулонефритом — недугом, что приводит к почечной недостаточности.

Почка подключена к апарту Kidneyassist. Фото: Первое МОЛ

Медики добавляют, что уже в 26 лет почки Игоря отказали. Некоторое время пациент находился на гемодиализе. Это процедура по очищению крови от токсинов и выведению излишков воды, которая проводилась в три раза в неделю.

"Никуда не уедешь, привязанность к больнице, постоянная усталость. Также нужно следовать диете и воде меньше пить", — рассказал пациент.

В 2010-м в Запорожье Игорю пересадили почку. Он прожил с ним 10,5 полноценных лет. Донорский орган со временем отказал, поэтому мужчина снова стал в список ожиданий пересадки уже в Центре трансплантологии.

Команда врачей. Фото: Первое МОЛ

"Донорская почка для Игоря появилась в Одессе. Из-за воздушной угрозы вертолетами органы сейчас не транспортируют. Автомобилем туда и обратно во Львов — неблизкий путь. Наименьшая пробка и орган можно потерять. К тому же, чем дольше он вне тела, тем меньше шансов на успешную пересадку. Но при помощи аппарата Kidneyassist такое расстояние уже не проблема", — пояснили врачи.

Забор почки в Одессе провели в 7 утра, а трансплантацию во Львове начали в 5 утра на следующий день. Более 23 часов орган находился вне тела, при этом устройство продолжило работу почки и сохранило ее функцию.

"Орган заработал прямо на операционном столе. Пересадка прошла успешно. На четвертый день после трансплантации Игорь чувствует себя хорошо и уже строит планы на будущее", — резюмировали медики.

Ранее мы писали, что во Львове появился аппарат, который поможет лечить депрессивные расстройства.

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