Как можно получить донорское сердце

Ученые сообщили, что реанимированные сердца хорошо подходят для трансплантации

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Исследователи сообщили, что им удалось привлечь новый пул доноров органов для сохранения и трансплантации сердец, людей, чьи сердца перестали биться. Традиционно единственными людьми, считающимися подходящими для донорства органов, были те, чей мозг считался мертвым, но сердце и другие органы продолжали функционировать.

Об этом сообщил CNN.

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Донорство после циркуляторной смерти получило распространение в других странах, таких как Великобритания и Испания. В США оно стало несколько распространенным для таких органов как почки. Но американские команды трансплантологов неохотно принимают переставшие биться сердца даже на короткое время, опасаясь, что недостаток кислорода в сердце может повредить орган и повлиять на его долговечность.

Врач в перчатках. Фото: Freepik

"Вскоре после смерти и до того, как сердце можно будет спасти, есть период как плохого кровотока, так и отсутствия кровотока, к которому сердце очень чувствительно. И именно поэтому ученые не думали, что это обязательно станет возможным", — сказал хирургический директор программы трансплантации сердца доктор Джейкоб Шродер.

Новый метод может увеличить количество доступных для трансплантации сердец на 30%

Шродер и его команда обнаружили, что это не только возможно, но и работает так же хорошо, как использование органов от доноров с мертвым мозгом.

"В первом клиническом исследовании новой методики команда случайным образом выбрала 180 пациентов с неработающим сердцем, чтобы получить либо реанимированный донорский орган, либо сердце от донора после смерти мозга", — говорится в сообщении.

Иллюстративный образ. Фото: Freepik

Через шесть месяцев они обнаружили, что пациенты, получившие реанимированные сердца после остановки кровообращения, имели такую же возможность выжить, как и те, чьи новые сердца были получены от людей, чей мозг был уже мертвым.

Более того, команда смогла использовать 90% сердец, полученных от доноров, умерших от остановки кровообращения, что означает, что лишь некоторые из них были потрачены впустую.

Хирурги готовятся к операции. Фото: Freepik

"Это должно стать стандартом лечения, честно говоря, и каждый центр трансплантации в стране должен рассмотреть возможность его использования", — добавил доктор Джейкоб Шродер.

Как происходит трансплантация сердца

После того, как донор найден, команда трансплантологов ждет отключения системы жизнеобеспечения. Как только сердце перестает биться, что может длиться от нескольких минут до нескольких часов, врачи ждут не менее пяти минут, чтобы констатировать смерть.

Иллюстративный образ. Фото: Freepik

Затем медики работают быстро, сначала охлаждая сердце и вынимая его у умершего пациента, а затем помещая его в специальный аппарат, наполняющий его теплой кровью. Небольшие толчки от кардиостимулятора помогают запустить его и заставить снова драться. Орган держат в аппарате до тех пор, пока он не будет готов для реципиента.

Исследователи говорят, что если больше центров трансплантации примут на вооружение новый метод, это может увеличить количество доступных для трансплантации сердец в США на целых 30%.

Ранее мы писали, что во Львове врачи выполнили пересадку сердца, легких, печени, почки и поджелудочной железы. Трансплантация поджелудочной считается одним из самых сложных в мире хирургических вмешательств.