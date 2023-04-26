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Вживання смаженої їжі пов'язане з депресією та тривогою: дослідження

26 квітня 2023 17:57
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Споживання деякої їжі може відображатися на психічному стані
Смажена їжа. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Згідно з новим дослідженням, люди, які часто їдять смажену їжу, зокрема картоплю фрі, мають вищий ризик тривоги і депресії. Дослідники відзначили, що "тривожна і депресивна поведінка", пов'язана із запаленням мозку.

Про це повідомив WebMD.

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Результати дослідження показали, що часте споживання смаженої їжі пов'язане з підвищеним на 12% ризиком тривоги та на 7% ризиком депресії. Найбільше постраждали чоловіки та молодь.

"Дослідження, опубліковане в понеділок в журналі PNAS, було проведено дослідниками з Чжецзянського університету в Китаї. Вони проаналізували дані понад 140 000 людей за 11-річний період. Автори припустили, що однією з причин може бути те, що смажена їжа містить хімічну речовину під назвою акриламід, яка утворюється, коли деякі продукти готуються при дуже високих температурах. Дослідники відзначили, що акриламід пов'язаний з "тривожною і депресивною поведінкою", пов'язаною із запаленням мозку", — йдеться в повідомленні. 

Один з експертів, який не брав участі в дослідженні, сказав CNN, що зв'язок може полягати в тому, що смажена їжа заспокоює людей, які страждають від тривоги або депресії, і що дослідження не довело причинно-наслідкового зв'язку.

Депресія та психологічні розлади. Фото: Pexels

"Людський компонент цього дослідження може вказувати саме на те, на що воно спрямоване: що більше споживання смаженої їжі збільшує ризик виникнення тривоги/депресії", — сказав CNN експерт з профілактичної медицини та медицини способу життя, доктор медичних наук Девід Кац.

Тривога і депресія є клінічними психічними захворюваннями. За даними Американської психіатричної асоціації, тривожні розлади є найпоширенішими з усіх психічних розладів, від них страждають до 30% дорослих у певний момент свого життя.

Клінічні тривожні розлади відрізняються від звичайного почуття нервозності або занепокоєння, вони є надмірними і заважають вести нормальне, продуктивне життя.

"Депресія, яку також називають великим депресивним розладом, впливає на те, як людина почувається, думає і діє, викликаючи почуття смутку або втрату інтересу до діяльності, яка колись приносила задоволення. Депресія може призвести до емоційних і фізичних проблем, і від неї щорічно страждає приблизно 1 з 15 дорослих, а 1 з 6 дорослих матиме депресію протягом життя, зазначають в асоціації", — додали дослідники. 

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