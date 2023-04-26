Профілактика хронічної мігрені

Напад головного болю. Фото Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Важливо знати, що мігрень буває хронічною та не хронізованою. Як зрозуміти, що мігрень хронізується, або вже є хронічною підкаже лікар-невролог. А також про різниці між препаратами від мігрені.

Про це повідомила неврологиня-психотерапевтка Дар'я Горбатько.

Читайте також:

Лікарка зауважує, що лікування самого нападу мігрені та хронічної мігрені-відрізняється! Бо, якщо пацієнт має хронічну мігрень, то тут необхідна її профілактика.

Напад головного болю. Фото: Freepik

"Профілактична терапія починається з уникнення тригерів, та обмеження вживання ліків від головного болю. Це обов’язково, не дивлячись на назву "профілактика". Бо, якщо мігрень вже хронічна-а людина продовжує приймати більше 10 триптанів на місяць, то, окрім нападів мігрені приєднається медикаментозний головний біль", — повідомила лікарка.

Самі ж ліки для профілактики, підбирає лікар, до якого ви звернулись. Окрім підбору профілактичної терапії перед цим може порекомендуватися зробити дезінтоксикаційну терапію.

Що робити з самим нападом?

До препаратів першої лінії терапії відносять:

Бета-блокатори

Антидепрессант

Топірамат

Вальпроєва кислота

Ліки від головного болю. Фото: Pexels

До препаратів другої лінії відносять:

Онаботулоксин А (ботулінотерапія)

Гепанти

Лікування нападів легкого та середнього ступеню важкості (при відсутності нудоти та блювоти):

НПВС, аспірин;

НПВС + триптани.

Лікування нападів легкої та середньої тяжкості, коли є нудота та блювота:

Пероральні або ректальні протиблюватоні засоби в комбінування з простими анельгитами.

Лікування нападів важкого ступеню, які не пов'язані з блювотою:

Пероральні специфічні для мігрені препарати або комбінація препаратів;

Лікування нападів важкого ступеню, який супроводжується нудотою та блювотою:

Протиблювотні препарати+ супроводжуючі препарати (підшкірно, або назально)

Відсутність головного болю. Фото: Pexels

"Якщо напад супроводжується протягом 72 годин, або ви приймаєте ліки, і коли їх дія закінчується знову починається напад і це триває протягом 72 годин, скоріше за все це мігренозний статус, який треба лікувати у неврологічному стаціонарі", — зауважила Дар'я Горбатько.

Раніше ми писали, що у МОЗ дали п'ять порад для профілактики головного болю.