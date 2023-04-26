Профілактика хронічної мігрені

Як лікувати хронічну мігрень та полегшити біль: поради від невролога
Важливо знати, що мігрень буває хронічною та не хронізованою. Як зрозуміти, що мігрень хронізується, або вже є хронічною підкаже лікар-невролог. А також про різниці між препаратами від мігрені.
Про це повідомила неврологиня-психотерапевтка Дар'я Горбатько.
Лікарка зауважує, що лікування самого нападу мігрені та хронічної мігрені-відрізняється! Бо, якщо пацієнт має хронічну мігрень, то тут необхідна її профілактика.
"Профілактична терапія починається з уникнення тригерів, та обмеження вживання ліків від головного болю. Це обов’язково, не дивлячись на назву "профілактика". Бо, якщо мігрень вже хронічна-а людина продовжує приймати більше 10 триптанів на місяць, то, окрім нападів мігрені приєднається медикаментозний головний біль", — повідомила лікарка.
Самі ж ліки для профілактики, підбирає лікар, до якого ви звернулись. Окрім підбору профілактичної терапії перед цим може порекомендуватися зробити дезінтоксикаційну терапію.
Що робити з самим нападом?
До препаратів першої лінії терапії відносять:
- Бета-блокатори
- Антидепрессант
- Топірамат
- Вальпроєва кислота
До препаратів другої лінії відносять:
- Онаботулоксин А (ботулінотерапія)
- Гепанти
Лікування нападів легкого та середнього ступеню важкості (при відсутності нудоти та блювоти):
- НПВС, аспірин;
- НПВС + триптани.
Лікування нападів легкої та середньої тяжкості, коли є нудота та блювота:
- Пероральні або ректальні протиблюватоні засоби в комбінування з простими анельгитами.
Лікування нападів важкого ступеню, які не пов'язані з блювотою:
- Пероральні специфічні для мігрені препарати або комбінація препаратів;
Лікування нападів важкого ступеню, який супроводжується нудотою та блювотою:
- Протиблювотні препарати+ супроводжуючі препарати (підшкірно, або назально)
"Якщо напад супроводжується протягом 72 годин, або ви приймаєте ліки, і коли їх дія закінчується знову починається напад і це триває протягом 72 годин, скоріше за все це мігренозний статус, який треба лікувати у неврологічному стаціонарі", — зауважила Дар'я Горбатько.
Раніше ми писали, що у МОЗ дали п'ять порад для профілактики головного болю.