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Як лікувати хронічну мігрень та полегшити біль: поради від невролога

26 квітня 2023 11:21
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Профілактика хронічної мігрені
Напад головного болю. Фото Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Важливо знати, що мігрень буває хронічною та не хронізованою. Як зрозуміти, що мігрень хронізується, або вже є хронічною підкаже лікар-невролог. А також про різниці між препаратами від мігрені. 

Про це повідомила неврологиня-психотерапевтка Дар'я Горбатько

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Лікарка зауважує, що лікування самого нападу мігрені та хронічної мігрені-відрізняється! Бо, якщо пацієнт має хронічну мігрень, то тут необхідна її профілактика. 

Напад головного болю. Фото: Freepik

"Профілактична терапія починається з уникнення тригерів, та обмеження вживання ліків від головного болю. Це обов’язково, не дивлячись на назву "профілактика". Бо, якщо мігрень вже хронічна-а людина продовжує приймати більше 10 триптанів на місяць, то, окрім нападів мігрені приєднається медикаментозний головний біль", — повідомила лікарка. 

Самі ж ліки для профілактики, підбирає лікар, до якого ви звернулись. Окрім підбору профілактичної терапії перед цим може порекомендуватися зробити дезінтоксикаційну терапію.

Що робити з самим нападом?

До препаратів першої лінії терапії відносять: 

  • Бета-блокатори
  • Антидепрессант
  • Топірамат
  • Вальпроєва кислота
Ліки від головного болю. Фото: Pexels

До препаратів другої лінії відносять: 

  • Онаботулоксин А (ботулінотерапія) 
  • Гепанти 

Лікування нападів легкого та середнього ступеню важкості (при відсутності нудоти та блювоти):

  • НПВС, аспірин;
  • НПВС + триптани.

Лікування нападів легкої та середньої тяжкості, коли є нудота та блювота:

  • Пероральні або ректальні протиблюватоні засоби в комбінування з простими анельгитами.

Лікування нападів важкого ступеню, які не пов'язані з блювотою:

  • Пероральні специфічні для мігрені препарати або комбінація препаратів;

Лікування нападів важкого ступеню, який супроводжується нудотою та блювотою:

  • Протиблювотні препарати+ супроводжуючі препарати (підшкірно, або назально)
Відсутність головного болю. Фото: Pexels

"Якщо напад супроводжується протягом 72 годин, або ви приймаєте ліки, і коли їх дія закінчується знову починається напад і це триває протягом 72 годин, скоріше за все це мігренозний статус, який треба лікувати у неврологічному стаціонарі", — зауважила Дар'я Горбатько.

Раніше ми писали, що у МОЗ дали п'ять порад для профілактики головного болю.

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