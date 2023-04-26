Профилактика хронической мигрени

Приступ головной боли. Фото Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Важно знать, что мигрень бывает хронической и не хронизированной. Как понять, что мигрень хронизируется, или уже хроническая подскажет врач-невролог. А также о разницах между препаратами от мигрени.

Об этом сообщила неврологиня-психотерапевт Дарья Горбатько.

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Врач отмечает, что лечение самого приступа мигрени и хронической мигрени-отличается! Ибо, если пациент имеет хроническую мигрень, то необходима ее профилактика.

Приступ головной боли. Фото: Freepik

"Профилактическая терапия начинается с избегания триггеров и ограничения употребления лекарства от головной боли. Это обязательно, несмотря на название "профилактика". Потому что, если мигрень уже хронический человек продолжает принимать более 10 триптанов в месяц, то, кроме приступов мигрени, присоединится медикаментозная головная боль", — сообщила врач.

Само же лекарство для профилактики, подбирает врач, к которому вы обратились. Кроме подбора профилактической терапии, перед этим может порекомендоваться сделать дезинтоксикационную терапию.

Что делать с самим приступом?

К препаратам первой линии терапии относятся:

Бета-блокаторы

Антидепрессант

Топирамат

Вальпроевая кислота

Лекарство от головных болей. Фото: Pexels

К препаратам второй линии относятся:

Онаботулоксин А (ботулинотерапия)

Гепанты

Лечение приступов легкой и средней степени тяжести (при отсутствии тошноты и рвоты)

НПВС, аспирин;

НПВС + триптаны.

Лечение приступов легкой и средней тяжести, когда тошнота и рвота

Пероральные или ректальные противорвотные средства в комбинировании с простыми анельгитами.

Лечение приступов тяжелой степени, не связанных с рвотой:

пероральные специфические для мигрени препараты или комбинация препаратов.

Лечение приступов тяжелой степени, сопровождающейся тошнотой и рвотой:

противорвотные препараты+сопровождающие препараты (подкожно, или назально).

Отсутствие головных болей. Фото: Pexels

"Если нападение сопровождается в течение 72 часов, или вы принимаете лекарства, и когда их действие заканчивается, снова начинается приступ и это длится в течение 72 часов, скорее всего это мигренозный статус, который надо лечить в неврологическом стационаре", — отметила Дарья Горбатько.

Ранее мы писали, что в МОЗ дали пять советов по профилактике головной боли.