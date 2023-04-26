Профилактика хронической мигрени

Как лечить хроническую мигрень и облегчить боль: советы от невролога
Важно знать, что мигрень бывает хронической и не хронизированной. Как понять, что мигрень хронизируется, или уже хроническая подскажет врач-невролог. А также о разницах между препаратами от мигрени.
Об этом сообщила неврологиня-психотерапевт Дарья Горбатько.
Врач отмечает, что лечение самого приступа мигрени и хронической мигрени-отличается! Ибо, если пациент имеет хроническую мигрень, то необходима ее профилактика.
"Профилактическая терапия начинается с избегания триггеров и ограничения употребления лекарства от головной боли. Это обязательно, несмотря на название "профилактика". Потому что, если мигрень уже хронический человек продолжает принимать более 10 триптанов в месяц, то, кроме приступов мигрени, присоединится медикаментозная головная боль", — сообщила врач.
Само же лекарство для профилактики, подбирает врач, к которому вы обратились. Кроме подбора профилактической терапии, перед этим может порекомендоваться сделать дезинтоксикационную терапию.
Что делать с самим приступом?
К препаратам первой линии терапии относятся:
- Бета-блокаторы
- Антидепрессант
- Топирамат
- Вальпроевая кислота
К препаратам второй линии относятся:
- Онаботулоксин А (ботулинотерапия)
- Гепанты
Лечение приступов легкой и средней степени тяжести (при отсутствии тошноты и рвоты)
- НПВС, аспирин;
- НПВС + триптаны.
Лечение приступов легкой и средней тяжести, когда тошнота и рвота
- Пероральные или ректальные противорвотные средства в комбинировании с простыми анельгитами.
Лечение приступов тяжелой степени, не связанных с рвотой:
- пероральные специфические для мигрени препараты или комбинация препаратов.
Лечение приступов тяжелой степени, сопровождающейся тошнотой и рвотой:
- противорвотные препараты+сопровождающие препараты (подкожно, или назально).
"Если нападение сопровождается в течение 72 часов, или вы принимаете лекарства, и когда их действие заканчивается, снова начинается приступ и это длится в течение 72 часов, скорее всего это мигренозный статус, который надо лечить в неврологическом стационаре", — отметила Дарья Горбатько.
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