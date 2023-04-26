Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Как лечить хроническую мигрень и облегчить боль: советы от невролога arrow

Как лечить хроническую мигрень и облегчить боль: советы от невролога

26 апреля 2023 11:21
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Профилактика хронической мигрени
Приступ головной боли. Фото Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Важно знать, что мигрень бывает хронической и не хронизированной. Как понять, что мигрень хронизируется, или уже хроническая подскажет врач-невролог. А также о разницах между препаратами от мигрени.

Об этом сообщила неврологиня-психотерапевт Дарья Горбатько.

Читайте также:

Врач отмечает, что лечение самого приступа мигрени и хронической мигрени-отличается! Ибо, если пациент имеет хроническую мигрень, то необходима ее профилактика.

Приступ головной боли. Фото: Freepik

"Профилактическая терапия начинается с избегания триггеров и ограничения употребления лекарства от головной боли. Это обязательно, несмотря на название "профилактика". Потому что, если мигрень уже хронический человек продолжает принимать более 10 триптанов в месяц, то, кроме приступов мигрени, присоединится медикаментозная головная боль", — сообщила врач.

Само же лекарство для профилактики, подбирает врач, к которому вы обратились. Кроме подбора профилактической терапии, перед этим может порекомендоваться сделать дезинтоксикационную терапию.

Что делать с самим приступом?

К препаратам первой линии терапии относятся:

  • Бета-блокаторы
  • Антидепрессант
  • Топирамат
  • Вальпроевая кислота
Лекарство от головных болей. Фото: Pexels

К препаратам второй линии относятся:

  • Онаботулоксин А (ботулинотерапия)
  • Гепанты

Лечение приступов легкой и средней степени тяжести (при отсутствии тошноты и рвоты)

  • НПВС, аспирин;
  • НПВС + триптаны.

Лечение приступов легкой и средней тяжести, когда тошнота и рвота

  • Пероральные или ректальные противорвотные средства в комбинировании с простыми анельгитами.

Лечение приступов тяжелой степени, не связанных с рвотой:

  • пероральные специфические для мигрени препараты или комбинация препаратов.

Лечение приступов тяжелой степени, сопровождающейся тошнотой и рвотой:

  • противорвотные препараты+сопровождающие препараты (подкожно, или назально).
Отсутствие головных болей. Фото: Pexels

"Если нападение сопровождается в течение 72 часов, или вы принимаете лекарства, и когда их действие заканчивается, снова начинается приступ и это длится в течение 72 часов, скорее всего это мигренозный статус, который надо лечить в неврологическом стационаре", — отметила Дарья Горбатько.

Ранее мы писали, что в МОЗ дали пять советов по профилактике головной боли.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

Вадим Столар: ВСУ с первых дней масштабного вторжения получают помощь от нашего Фонда

07:23 Будет две категории потребителей: как планируют повышать тарифы на электричество

07:40 Оперативная ситуация на фронте: Генштаб предупреждает о новых ракетных ударах

19:17 Яремчук будет играть в одном чемпионате с Мудриком и Зинченко

17:55 Если вручили повестку прямо в авто: адвокат рассказал, законно ли это

21:00 Синоптики рассказали, когда в Украину придет весеннее тепло

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас