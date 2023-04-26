Потребление некоторой пищи может отображаться на психическом состоянии

Жареная еда. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Согласно новому исследованию, люди, которые часто едят жареную пищу, в частности картофель фри, имеют более высокий риск тревоги и депрессии. Исследователи отметили, что "тревожное и депрессивное поведение" связано с воспалением мозга.

Об этом сообщил WebMD.

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Результаты исследования показали, что частое потребление жареной пищи связано с повышенным риском 12% тревоги и на 7% риском депрессии. Больше всего пострадали мужчины и молодежь.

"Исследование, опубликованное в понедельник в журнале PNAS, было проведено исследователями Чжэцзянского университета в Китае. Они проанализировали данные более 140 000 человек за 11 лет. Авторы предположили, что одной из причин может служить то, что жареная пища содержит химическое вещество под названием акриламид, которое образуется, когда некоторые продукты готовятся при очень высоких температурах. Исследователи отметили, что акриламид связан с "тревожным и депрессивным поведением", связанным с воспалением мозга", — говорится в сообщении.

Один из экспертов, не участвовавший в исследовании, сказал CNN, что связь может заключаться в том, что жареная пища успокаивает людей, страдающих от тревоги или депрессии, и что исследование не доказало причинно-следственной связи.

Депрессия и психологические расстройства. Фото: Pexels

"Человеческий компонент этого исследования может указывать именно на то, на что оно направлено: что большее потребление жареной пищи увеличивает риск возникновения тревоги/депрессии", — сказал CNN эксперт по профилактической медицине и медицине образа жизни, доктор медицинских наук Дэвид Кац.

Тревога и депрессия являются клиническими психическими заболеваниями. По данным Американской психиатрической ассоциации, тревожные расстройства наиболее распространены из всех психических расстройств, от них страдают до 30% взрослых в определенный момент своей жизни.

Клинические тревожные расстройства отличаются от обычного чувства нервозности или беспокойства, они чрезмерны и мешают вести нормальную, продуктивную жизнь.

"Депрессия, которую также называют большим депрессивным расстройством, влияет на то, как человек чувствует себя, думает и действует, вызывая чувство печали или утрату интереса к деятельности, когда-то доставляющей удовольствие. Депрессия может привести к эмоциональным и физическим проблемам, и от нее ежегодно страдает примерно 1 из 15 взрослых, а у 1 из 6 взрослых будет депрессия в течение жизни, отмечают в ассоциации", — добавили исследователи.

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