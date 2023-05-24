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Відчуття голоду достатньо, щоб сповільнити процес старіння: нове дослідження

24 травня 2023 14:58
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чи корисне голодування
Вчені проводять досліди. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Результати нещодавнього дослідження, проведеного вченими з Мічиганського університету в США, свідчать про те, що саме по собі відчуття невгамовного голоду може запустити антивіковий ефект періодичного голодування.

Про це повідомив ScienceAlert.

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"Ми ніби відокремили (ефект продовження життя від обмеження дієти) від усіх маніпуляцій з раціоном, над якими дослідники працювали багато років, щоб сказати, що вони не потрібні", — прокоментував фізіолог Скотт Плетчер.

Сприйняття недостатньої кількості їжі є достатнім

В останні роки інтервальне голодування стало популярною дієтичною примхою, хоча на даний момент докази, що підтверджують його переваги, є обмеженими і здебільшого базуються на дослідженнях на тваринах.

Плодові мушки. Фото: Вікіпедія

"Дослідження на плодових мушках та гризунах, схоже, свідчать про те, що обмеження калорій може подовжити тривалість життя і сприяти зміцненню здоров'я. Але це лише перші кроки. Але це ще тільки початок, і необхідно провести набагато більше досліджень, перш ніж результати можна буде поширити на людей — тим більше, що деякі дослідження дають суперечливі результати або навіть вказують на потенційну небезпеку", — йдеться в повідомленні. 

Для подальшого вивчення молекулярних механізмів голодування дослідники, які стоять за цим останнім дослідженням, знову звернулися до скромної плодової мушки.

Вчені аналізують дослідження. Фото: Freepik

У минулому дослідження плодових мушок допомогли вченим виявити численні нейронні сигнали голоду та ситості в мозку. Ці істоти мають 75 відсотків тих самих генів, пов'язаних з хворобами, що й люди, а їхній метаболізм і мозок мають корисну схожість з метаболізмом і мозком ссавців.

"Амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (BCAA) — це незамінні поживні речовини, які, здається, викликають у мух відчуття ситості при споживанні. Отже, вживання більшої кількості BCAA зменшує відчуття голоду", — вказали вчені. 

Щоб дослідити, як це може вплинути на старіння, дослідники тримали фруктових мух голодними, даючи їм закуски з низьким вмістом BCAA. Їхній голод оцінювали за тим, скільки комахи з'їли з "шведського столу" через кілька годин після споживання закуски.

Дослідник вивчає матеріал. Фото: Freepik

"Мухи, яких годували закусками з низьким вмістом BCAA, з'їдали більше їжі під час пізнішого "шведського столу". Вони також віддавали перевагу продуктам з високим вмістом білків, а не вуглеводів — ознака того, що мухами керував голод, заснований на потребі, а не на бажанні", — йдеться в повідомленні. 

Тож дослідники пішли прямо до джерела. Коли команда безпосередньо активувала нейрони у плодових мушок, які викликають реакцію голоду, вони виявили, що ці стимульовані голодом мухи також жили довше.

"Таким чином, сам мотиваційний стан голоду, а не доступність чи енергетичні характеристики дієти, може сповільнювати старіння", — зазначають дослідники. 

Подальші експерименти показали, що зниження вмісту BCAA в раціоні мух також призвело до того, що їхні нейрони голоду почали виробляти модифіковані допоміжні білки — гістони, які зв'язуються з ДНК і допомагають регулювати активність генів. 

Дослідники вважають, що ці модифіковані гістони можуть бути зв'язком між дієтою, реакцією на голод і старінням. Цікаво, що попередні дослідження пов'язували збільшення кількості гістонів зі збільшенням тривалості життя.

Проведення дослідів. Фото: Freepik

Тож дослідники вважають, що хронічний голод може бути адаптивною реакцією, "опосередкованою модифікаціями гістонових білків у дискретних нейронних ланцюгах, що сповільнює старіння".

Отримані дані можуть допомогти пояснити, чому дієти з низьким вмістом BCAA корисні для нашого здоров'я. Можливо, вони забезпечують організм достатньою кількістю поживних речовин, але не повністю приглушують сигнали голоду в мозку.

Наразі дослідники зацікавлені в тому, щоб з'ясувати, чи пов'язане здоров'я плодових мушок з тим, що вони їдять не лише заради задоволення, але й через необхідність.

Раніше ми писали, що генетик розповів чи омолоджують пологи організм.

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