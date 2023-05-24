Чи корисне голодування

Відчуття голоду достатньо, щоб сповільнити процес старіння: нове дослідження
Результати нещодавнього дослідження, проведеного вченими з Мічиганського університету в США, свідчать про те, що саме по собі відчуття невгамовного голоду може запустити антивіковий ефект періодичного голодування.
Про це повідомив ScienceAlert.
"Ми ніби відокремили (ефект продовження життя від обмеження дієти) від усіх маніпуляцій з раціоном, над якими дослідники працювали багато років, щоб сказати, що вони не потрібні", — прокоментував фізіолог Скотт Плетчер.
Сприйняття недостатньої кількості їжі є достатнім
В останні роки інтервальне голодування стало популярною дієтичною примхою, хоча на даний момент докази, що підтверджують його переваги, є обмеженими і здебільшого базуються на дослідженнях на тваринах.
"Дослідження на плодових мушках та гризунах, схоже, свідчать про те, що обмеження калорій може подовжити тривалість життя і сприяти зміцненню здоров'я. Але це лише перші кроки. Але це ще тільки початок, і необхідно провести набагато більше досліджень, перш ніж результати можна буде поширити на людей — тим більше, що деякі дослідження дають суперечливі результати або навіть вказують на потенційну небезпеку", — йдеться в повідомленні.
Для подальшого вивчення молекулярних механізмів голодування дослідники, які стоять за цим останнім дослідженням, знову звернулися до скромної плодової мушки.
У минулому дослідження плодових мушок допомогли вченим виявити численні нейронні сигнали голоду та ситості в мозку. Ці істоти мають 75 відсотків тих самих генів, пов'язаних з хворобами, що й люди, а їхній метаболізм і мозок мають корисну схожість з метаболізмом і мозком ссавців.
"Амінокислоти з розгалуженим ланцюгом (BCAA) — це незамінні поживні речовини, які, здається, викликають у мух відчуття ситості при споживанні. Отже, вживання більшої кількості BCAA зменшує відчуття голоду", — вказали вчені.
Щоб дослідити, як це може вплинути на старіння, дослідники тримали фруктових мух голодними, даючи їм закуски з низьким вмістом BCAA. Їхній голод оцінювали за тим, скільки комахи з'їли з "шведського столу" через кілька годин після споживання закуски.
"Мухи, яких годували закусками з низьким вмістом BCAA, з'їдали більше їжі під час пізнішого "шведського столу". Вони також віддавали перевагу продуктам з високим вмістом білків, а не вуглеводів — ознака того, що мухами керував голод, заснований на потребі, а не на бажанні", — йдеться в повідомленні.
Тож дослідники пішли прямо до джерела. Коли команда безпосередньо активувала нейрони у плодових мушок, які викликають реакцію голоду, вони виявили, що ці стимульовані голодом мухи також жили довше.
"Таким чином, сам мотиваційний стан голоду, а не доступність чи енергетичні характеристики дієти, може сповільнювати старіння", — зазначають дослідники.
Подальші експерименти показали, що зниження вмісту BCAA в раціоні мух також призвело до того, що їхні нейрони голоду почали виробляти модифіковані допоміжні білки — гістони, які зв'язуються з ДНК і допомагають регулювати активність генів.
Дослідники вважають, що ці модифіковані гістони можуть бути зв'язком між дієтою, реакцією на голод і старінням. Цікаво, що попередні дослідження пов'язували збільшення кількості гістонів зі збільшенням тривалості життя.
Тож дослідники вважають, що хронічний голод може бути адаптивною реакцією, "опосередкованою модифікаціями гістонових білків у дискретних нейронних ланцюгах, що сповільнює старіння".
Отримані дані можуть допомогти пояснити, чому дієти з низьким вмістом BCAA корисні для нашого здоров'я. Можливо, вони забезпечують організм достатньою кількістю поживних речовин, але не повністю приглушують сигнали голоду в мозку.
Наразі дослідники зацікавлені в тому, щоб з'ясувати, чи пов'язане здоров'я плодових мушок з тим, що вони їдять не лише заради задоволення, але й через необхідність.
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