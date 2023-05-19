Чи можна відстежити людини по ДНК

Ілюстративне зображення ДНК. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Сліди генетичного матеріалу, які люди постійно залишають, куди б вони не йшли, незабаром можуть бути використані для відстеження окремих людей або навіть цілих етнічних груп, заявили вчені, попереджаючи про "етичну трясовину", що насувається.

Про це повідомив The Japan Times.

Читайте також:

"Нещодавно розроблена технологія може зібрати величезну кількість інформації з крихітних зразків генетичного матеріалу, що називається екологічною ДНК, або еДНК, яку люди і тварини залишають після себе скрізь, зокрема і в повітрі", — повідомили вчені.

На думку авторів нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Ecology & Evolution, цей інструмент може призвести до цілого ряду медичних і наукових досягнень і навіть допомогти відстежувати злочинців.

Але це також викликає широке коло проблем, пов'язаних зі згодою, конфіденційністю і наглядом.

Вчені проводять досліди. Фото: Freepik

"Люди поширюють свою ДНК — яка несе генетичну інформацію, специфічну для кожної людини — всюди, скидаючи клітини шкіри або волосся, виділяючи краплі при кашлі або у стічних водах, що змиваються в унітаз", — додали науковці.

Останніми роками вчені все частіше збирають еДНК диких тварин, сподіваючись допомогти видам, що перебувають під загрозою зникнення.

Для нового дослідження вчені з Лабораторії морських біологічних наук Уїтні Університету Флориди зосередилися на зборі еДНК морських черепах, що перебувають під загрозою зникнення.

Ілюстративне зображення ДНК людини. Фото: Freepik

Генетичний прилов людини

Але міжнародна команда дослідників випадково зібрала величезну кількість людської еДНК, яку вони назвали "генетичним приловом людини".

Девід Даффі, професор геному хвороб диких тварин з Лабораторії Вітні, який очолював проект, сказав, що вони були "постійно здивовані" кількістю та якістю зібраної людської еДНК.

"У більшості випадків якість майже еквівалентна тій, якби ви взяли зразок у людини", — сказав він.

Генетики досліджують матеріали. Фото: Freepik

Генетичний нагляд

Дослідники підкреслили потенційні переваги збору людської еДНК, такі як відстеження ракових мутацій у стічних водах, виявлення давно прихованих археологічних пам'яток або виявлення справжнього винуватця злочину, використовуючи лише ДНК, яку він залишив у кімнаті.

"Використання генетичної інформації, яку ми мимоволі надали, в слідчих цілях ризикує поставити всіх нас під вічний генетичний нагляд", — написала професорка права з Університету Меріленду Наталі Рам.

ДНК людини. Фото: Freepik

Автори дослідження поділяють її занепокоєння

Макколі попередила, що збір людської еДНК без згоди може бути використаний для відстеження окремих людей або навіть націлений на "вразливі групи населення або етнічні меншини".

Саме тому команда вирішила бити на сполох, йдеться у їхній заяві, закликаючи політиків і науковців почати працювати над регулюванням, яке могло б вирішити такі проблеми.

Раніше ми писали, що вчений розповів, чи керують гени нашим життям.