Можно ли отследить человека по ДНК

Иллюстративное изображение ДНК. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Следы генетического материала, которые люди постоянно оставляют, куда бы они ни шли, вскоре могут быть использованы для отслеживания отдельных людей или даже целых этнических групп, заявили ученые, предупреждая о надвигающейся "этической встряске".

Об этом сообщил The Japan Times.

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"Недавно разработанная технология может собрать огромное количество информации из крошечных образцов генетического материала, называемой экологической ДНК, или еДНК, которую люди и животные оставляют после себя везде, в том числе и в воздухе", — сообщили ученые.

По мнению авторов нового исследования, опубликованного в журнале Nature Ecology & Evolution, этот инструмент может привести к целому ряду медицинских и научных достижений и помочь отслеживать преступников.

Но это также вызывает широкий круг проблем, связанных с согласием, конфиденциальностью и наблюдением.

Ученые проводят опыты. Фото: Freepik

"Люди распространяют свою ДНК — несущую генетическую информацию, специфическую для каждого человека — повсюду, сбрасывая клетки кожи или волос, выделяя капли при кашле или в смываемых в унитаз сточных водах", — добавили ученые.

В последние годы ученые все чаще собирают еДНК диких животных, надеясь помочь находящимся под угрозой исчезновения видам.

Для нового исследования ученые из Лаборатории морских биологических наук Уитни Университета Флориды сосредоточились на сборе еДНК находящихся под угрозой исчезновения морских черепах.

Иллюстративное изображение ДНК человека. Фото: Freepik

Генетический прилов человека

Но международная команда исследователей случайно собрала огромное количество человеческой еДНК, которую они назвали "генетическим приловом человека".

Возглавлявший проект Дэвид Даффи, профессор генома болезней диких животных из Лаборатории Уитни, сказал, что они были "постоянно удивлены" количеством и качеством собранной человеческой еДНК.

"В большинстве случаев качество почти эквивалентно тому, если бы вы взяли образец у человека", — сказал он.

Генетики исследуют материалы. Фото: Freepik

Генетический надзор

Исследователи подчеркнули потенциальные преимущества сбора человеческой еДНК, такие как отслеживание раковых мутаций в сточных водах, обнаружение давно скрытых археологических памятников или обнаружение подлинного виновника преступления, используя лишь ДНК, оставленную в комнате.

"Использование генетической информации, которую мы невольно предоставили, в следственных целях рискует поставить всех нас под вечный генетический надзор", — написала профессор права из Университета Мэриленда Натали Рам.

ДНК человека. Фото: Freepik

Авторы исследования разделяют ее беспокойство

Макколи предупредила, что сбор человеческой еДНК без согласия может быть использован для отслеживания отдельных людей или даже нацелен на "уязвимые группы населения или этнические меньшинства".

Именно поэтому команда решила бить тревогу, говорится в их заявлении, призывая политиков и ученых начать работать над регулированием, которое могло бы решить такие проблемы.

Ранее мы писали, что ученый рассказал, управляют ли гены нашей жизнью.