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Чувства голода достаточно, чтобы замедлить процесс старения: новое исследование

24 мая 2023 14:58
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Полезная ли голодовка
Ученые проводят опыты. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Результаты недавнего исследования, проведенного учеными из Мичиганского университета в США, свидетельствуют о том, что само по себе ощущение неуемного голода может запустить антивозрастный эффект периодической голодовки.

Об этом сообщил ScienceAlert.

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"Мы вроде бы отделили (эффект продления жизни от ограничения диеты) от всех манипуляций с рационом, над которыми исследователи работали много лет, чтобы сказать, что они не нужны",  прокомментировал физиолог Скотт Плетчер.

Восприятие недостаточного количества пищи достаточно

В последние годы интервальное голодание стало популярной диетической прихотью, хотя на данный момент доказательства, подтверждающие его преимущества, ограничены и в основном базируются на исследованиях на животных.

Плодные мушки. Фото: Википедия

"Исследования на плодовых мушках и грызунах, похоже, свидетельствуют о том, что ограничение калорий может продлить продолжительность жизни и способствовать укреплению здоровья. Но это только первые шаги. Но это еще только начало, и необходимо провести гораздо больше исследований, прежде чем результаты можно будет распространить на людей — тем более что некоторые исследования дают противоречивые результаты или даже указывают на потенциальную опасность", — говорится в сообщении.

Для дальнейшего изучения молекулярных механизмов голодания исследователи, стоящие за этим последним исследованием, снова обратились к скромной плодовой мушки.

Ученые анализируют исследования. Фото: Freepik

В прошлом исследования плодовых мушек помогли ученым выявить многочисленные нейронные сигналы голода и сытости в мозге. Эти существа имеют 75 процентов тех же генов, связанных с болезнями, что и люди, а их метаболизм и мозг имеют полезное сходство с метаболизмом и мозгом млекопитающих.

"Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA)  это незаменимые питательные вещества, которые, кажется, вызывают у мух ощущение сытости при потреблении. Следовательно, употребление большего количества BCAA уменьшает чувство голода",  указали ученые.

Чтобы исследовать, как это может повлиять на старение, исследователи держали голодных фруктовых мух, давая им закуски с низким содержанием BCAA. Их голод оценивали по тому, сколько насекомых съели со "шведского стола" спустя несколько часов после употребления закуски.

Исследователь изучает материал. Фото: Freepik

"Мухи, которых кормили закусками с низким содержанием BCAA, съедали больше пищи во время более позднего "шведского стола". Они также предпочитали продукты с высоким содержанием белков, а не углеводов — признак того, что мухами руководил голод, основанный на нужде, а не на желании", — говорится в сообщении.

Так что исследователи пошли прямо к источнику. Когда команда непосредственно активировала нейроны у плодовых мушек, вызывающих реакцию голода, они обнаружили, что эти стимулируемые голодом мухи тоже жили дольше.

"Таким образом, само мотивационное состояние голода, а не доступность или энергетические характеристики диеты может замедлять старение", — отмечают исследователи.

Последующие эксперименты показали, что снижение содержания BCAA в рационе мух также привело к тому, что их нейроны голода начали производить модифицированные вспомогательные белки — гистоны, которые связываются с ДНК и помогают регулировать активность генов.

Исследователи считают, что эти модифицированные гистоны могут являться связью между диетой, реакцией на голод и старением. Интересно, что предыдущие исследования связывали увеличение количества гистонов с увеличением продолжительности жизни.

Проведение опытов. Фото: Freepik

Исследователи считают, что хронический голод может быть адаптивной реакцией, "опосредованной модификациями гистоновых белков в дискретных нейронных цепях, что замедляет старение".

Полученные данные могут помочь объяснить почему диеты с низким содержанием BCAA полезны для нашего здоровья. Возможно, они снабжают организм достаточным количеством питательных веществ, но не полностью приглушают сигналы голода в мозгу.

Пока исследователи заинтересованы в том, чтобы выяснить, связано ли здоровье плодовых мушек с тем, что они едят не только ради удовольствия, но и из-за необходимости.

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