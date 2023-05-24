Полезная ли голодовка

Ученые проводят опыты. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Результаты недавнего исследования, проведенного учеными из Мичиганского университета в США, свидетельствуют о том, что само по себе ощущение неуемного голода может запустить антивозрастный эффект периодической голодовки.

Об этом сообщил ScienceAlert.

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"Мы вроде бы отделили (эффект продления жизни от ограничения диеты) от всех манипуляций с рационом, над которыми исследователи работали много лет, чтобы сказать, что они не нужны", — прокомментировал физиолог Скотт Плетчер.

Восприятие недостаточного количества пищи достаточно

В последние годы интервальное голодание стало популярной диетической прихотью, хотя на данный момент доказательства, подтверждающие его преимущества, ограничены и в основном базируются на исследованиях на животных.

Плодные мушки. Фото: Википедия

"Исследования на плодовых мушках и грызунах, похоже, свидетельствуют о том, что ограничение калорий может продлить продолжительность жизни и способствовать укреплению здоровья. Но это только первые шаги. Но это еще только начало, и необходимо провести гораздо больше исследований, прежде чем результаты можно будет распространить на людей — тем более что некоторые исследования дают противоречивые результаты или даже указывают на потенциальную опасность", — говорится в сообщении.

Для дальнейшего изучения молекулярных механизмов голодания исследователи, стоящие за этим последним исследованием, снова обратились к скромной плодовой мушки.

Ученые анализируют исследования. Фото: Freepik

В прошлом исследования плодовых мушек помогли ученым выявить многочисленные нейронные сигналы голода и сытости в мозге. Эти существа имеют 75 процентов тех же генов, связанных с болезнями, что и люди, а их метаболизм и мозг имеют полезное сходство с метаболизмом и мозгом млекопитающих.

"Аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) — это незаменимые питательные вещества, которые, кажется, вызывают у мух ощущение сытости при потреблении. Следовательно, употребление большего количества BCAA уменьшает чувство голода", — указали ученые.

Чтобы исследовать, как это может повлиять на старение, исследователи держали голодных фруктовых мух, давая им закуски с низким содержанием BCAA. Их голод оценивали по тому, сколько насекомых съели со "шведского стола" спустя несколько часов после употребления закуски.

Исследователь изучает материал. Фото: Freepik

"Мухи, которых кормили закусками с низким содержанием BCAA, съедали больше пищи во время более позднего "шведского стола". Они также предпочитали продукты с высоким содержанием белков, а не углеводов — признак того, что мухами руководил голод, основанный на нужде, а не на желании", — говорится в сообщении.

Так что исследователи пошли прямо к источнику. Когда команда непосредственно активировала нейроны у плодовых мушек, вызывающих реакцию голода, они обнаружили, что эти стимулируемые голодом мухи тоже жили дольше.

"Таким образом, само мотивационное состояние голода, а не доступность или энергетические характеристики диеты может замедлять старение", — отмечают исследователи.

Последующие эксперименты показали, что снижение содержания BCAA в рационе мух также привело к тому, что их нейроны голода начали производить модифицированные вспомогательные белки — гистоны, которые связываются с ДНК и помогают регулировать активность генов.

Исследователи считают, что эти модифицированные гистоны могут являться связью между диетой, реакцией на голод и старением. Интересно, что предыдущие исследования связывали увеличение количества гистонов с увеличением продолжительности жизни.

Проведение опытов. Фото: Freepik

Исследователи считают, что хронический голод может быть адаптивной реакцией, "опосредованной модификациями гистоновых белков в дискретных нейронных цепях, что замедляет старение".

Полученные данные могут помочь объяснить почему диеты с низким содержанием BCAA полезны для нашего здоровья. Возможно, они снабжают организм достаточным количеством питательных веществ, но не полностью приглушают сигналы голода в мозгу.

Пока исследователи заинтересованы в том, чтобы выяснить, связано ли здоровье плодовых мушек с тем, что они едят не только ради удовольствия, но и из-за необходимости.

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