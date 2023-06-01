Комаровський розповів про шкоду та ризики куріння

Євген Комаровський. Фото: Євген Комаровський

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Нікотин не найшкідливіша речовина, яка міститься в тютюні. Найбільш небезпечні здоров'ю людини продукти горіння, які виділяються під час куріння.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

Читайте також:

"Коли починаєш говорити про шкоду куріння, все це перетворюється на такий набір банальностей. Кого можна здивувати тим фактом, що курити шкідливо? Вперше про шкоду нікотину заговорили лише 1964 року. До того просто розглядали, як така поведінка людини", — сказав лікар.

Сигарети в руці. Фото: Freepik

Комаровський додав, що куріння викликає ризик виникнення різних захворювань, а не тільки раку легень.

"Проте на сьогодні є вже купа реальних страшилок, що куріння викликає проблеми зі зором, особливо, актуально для людей старше 65 років. Куріння реально збільшує ризик виникнення діабету другого типу і ожиріння. , немає фізичних навантажень — більша ймовірність зайвої ваги", — додав лікар.

Ризики від куріння:

ризик еректильної дисфункції;

ризик переломів стегна;

ризик позаматкової вагітності;

підвищується ризик виникнення будь-яких проблем у ротовій порожнині, наприклад хвороби ясен.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

"Головне, що ви повинні зрозуміти, я це говорю, як людина, яка багато курила. Не курю вже практично 17 років. Куріння — реальна небезпека, зрозумійте головне, нікотин, це фактично страшилка. Нікотин не більш шкідливий, ніж кофеїн, але нікотин , це те, що формує залежність. А до чого ми звикаємо? До тютюнового диму, а вже тютюновий дим містить близько 70 сполук, які принципово надають вкрай негативний вплив на ваше здоров'я, Куріння — реальна небезпека, зрозумійте головне, нікотин, це фактично страшилка. Нікотин не більш шкідливий, ніж кофеїн, але нікотин це те, що формує залежність. А до чого ми звикаємо? До тютюнового диму, а вже тютюновий дим містить близько 70 сполук, які принципово надають вкрай негативний вплив на ваше здоров'я", — резюмував лікар.

Раніше ми писали, що протокол ВООЗ про незаконну торгівлю тютюном можливий уже 2023 року.