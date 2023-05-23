Скільки потрібно легеням, щоб очиститися від диму

Людина палить. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

За даними ВООЗ, вживання тютюну провокує серцево-судинні, хронічні обструктивні захворювання легенів, понад 20 типів або підтипів раку тощо. Щорічно в світі від наслідків, пов’язаних зі вживанням тютюну, помирає понад 8 млн людей.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

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Боротьба з курінням — один із напрямів, в яких працює система громадського здоров’я будь-якої країни. Оскільки тютюн шкідливий і для пасивних курців — серед цієї категорії від його шкідливого впливу щорічно вмирає 1,2 млн людей.

Залежність від тютюну. Фото: Freepik

"Проблема актуальна і для України – станом на 2021 рік понад третина українців – 33,9% – були активними курцями, а повномасштабна війна могла спровокувати збільшення цієї кількості", — наголосили медики.

Водночас варто пам’ятати, що шкоду організму чинять не лише звичні цигарки, а й пристрої для нагрівання тютюну, електронні цигарки тощо.

Відмова від тютюну. Фото: Freepik

"Відмова від залежностей, а тютюнокуріння — це залежність, може бути непростою справою. Тож зверніться по допомогу до сімейного лікаря. Крім того, намагайтеся залучити до своєї трансформації якомога більше знайомих і друзів, щоби в разі потреби отримати підтримку", — порадили лікарі.

Пам’ятайте, що навіть найдовший шлях починається з першого кроку. Тож без вашого твердого наміру відмовитися від куріння змін не відбудеться.

Розкажіть про свої наміри друзям

Саме родина та інші близькі вам люди можуть стати для вас опорою і заохотити продовжувати розпочате, особливо коли виникає спокуса закурити. Дайте собі відповідь на запитання "Чому я хочу кинути курити?". Мотивація має бути зрозумілою саме вам. Наприклад, ви очікуєте на народження дитини і не хочете, щоби вона ставала пасивним курцем. Або хочете пробігти півмарафон, а куріння не дає покращити бажаний результат.

Пообіцяйте собі винагороду за те, що вам вдалося кинути курити, наприклад:

поїхати на вихідні в гори;

купити щось на заощаджені гроші;

зробити найбільший донат тим, хто цього потребує.

Звісно, в часи війни не йдеться про спокійне життя, але ви можете навчитися опановувати себе і хоча би трохи знижувати тривожність.

Інформативне зображення. Фото: МОЗ

Складіть план на випадок, якщо вам захочеться закурити, наприклад:

почекати 15 хвилин;

відволіктися на роботу чи цікаву розмову;

з’їсти шматок яблука;

послухати улюблену пісню;

попросити про підтримку друга, якому довіряєте.

Дотримуйтеся цього плану щоразу, як матимете спокусу викурити цигарку.

Куріння цигарок. Фото: Freepik

"Більшості людей, які кидають курити, це не вдається з першої спроби. Це неприємно, але не страшно, адже ви здобули новий досвід, можете його проаналізувати і зробити висновки. Головне — не здаватися і починати знову. Адже кожна наступна спроба може стати вдалою", — резюмували медики.

Раніше ми писали, що робить алкоголь з мозком, якщо пити його при стресі.