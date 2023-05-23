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Медики объяснили, что происходит при отказе от курения

23 мая 2023 15:26
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Сколько нужно легким, чтобы очиститься от дыма
Человек курит. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

По данным ВОЗ, употребление табака провоцирует сердечно-сосудистые, хронические обструктивные заболевания легких, более 20 типов или подтипов рака. Ежегодно в мире от последствий, связанных с употреблением табака, умирает более 8 млн человек.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

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Борьба с курением — одно из направлений, в которых работает система общественного здоровья любой страны. Поскольку табак вреден и для пассивных курильщиков, среди этой категории от его вредного влияния ежегодно умирает 1,2 млн человек.

Зависимость от табака. Фото: Freepik

"Проблема актуальна и для Украины  по состоянию на 2021 год более трети украинцев  33,9%  были активными курильщиками, а полномасштабная война могла спровоцировать увеличение этого количества",  подчеркнули медики.

В то же время следует помнить, что вред организму причиняют не только привычные сигареты, но и устройства для нагрева табака, электронные сигареты и т.д.

Отказ от табака. Фото: Freepik

"Отказ от зависимостей, а курение — это зависимость, может быть непростым делом. Поэтому обратитесь за помощью к семейному врачу. Кроме того, старайтесь привлечь к своей трансформации как можно больше знакомых и друзей, чтобы в случае необходимости получить поддержку", — посоветовали врачи.

Помните, что даже самый длинный путь начинается с первого шага. Так что без вашего твердого намерения отказаться от курения изменений не произойдет.

Расскажите о своих намерениях друзьям

Именно семья и другие близкие вам люди могут стать для вас опорой и привлечь продолжать начатое, особенно когда возникает соблазн закурить. Ответьте на вопрос "Почему я хочу бросить курить?". Мотивация должна быть понятна именно вам. Например, вы ожидаете рождения ребенка и не хотите, чтобы он становился пассивным курильщиком. Или хотите пробежать полмарафона, а курение не дает улучшить желаемый результат.

Пообещайте вознаграждение за то, что вам удалось бросить курить, например:

  • уехать на выходные в горы;
  • купить что-то на сэкономленные деньги;
  • сделать самый большой донат тем, кто в этом нуждается.

Конечно, во время войны речь не идет о спокойной жизни, но вы можете научиться овладевать собой и хотя бы немного снижать тревожность.

Информативное изображение. Фото: МОЗ

Составьте план на случай, если вам захочется закурить, например:

  • подождать 15 минут;
  • отвлечься на работу или интересный разговор;
  • съесть кусок яблока;
  • послушать любимую песню;
  • попросить о поддержке друга, которому доверяете.

Следуйте этому плану каждый раз, как будете иметь соблазн выкурить сигарету.

Курение сигарет. Фото: Freepik

"Большинству людей, которые бросают курить, это не удается с первой попытки. Это неприятно, но не страшно, ведь вы приобрели новый опыт, можете его проанализировать и сделать выводы. Главное — не сдаваться и начинать снова. Ведь каждая последующая попытка может стать удачной", — резюмировали медики.

Раньше мы писали, что делает алкоголь с мозгом, если пить его при стрессе.

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