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От близорукости до внематочной беременности: Комаровский рассказал о рисках курения

1 июня 2023 21:44
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Комаровский рассказал про вред и риски курения
Евгений Комаровский. Фото: Евгений Комаровский
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Никотин не самое вредное вещество, которое содержится в табаке. Более опасны для здоровья человека продукты горения, которые выделяются при курении. 

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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"Когда начинаешь говорить про вред курения, все это превращается в такой набор банальностей. Кого можно удивить тем фактом, что курить вредно? Впервіе о вреде никотина заговорили только в 1964 году. До того просто рассматривали, как такое поведение человека", — сказал врач. 

сигарета
Сигарета в руке. Фото: Freepik

Комаровский добавил, что курение вызывает риски возникновения различных заболеваний, а не только рака легких. 

"Тем не менее на сегодня есть уже куча реальных страшилок, что курение вызывает проблемы со зрением, особенно, актуально для людей старше 65 лет.  Курение реально увеличивает риск возникновения диабета второго типа и ожирения. Если вы курите, вам трудно позволить себе нормальные физические нагрузки, нет физических нагрузок — больше вероятность лишнего веса", — добавил врач. 

Риски от курения:

  • риск эректильной дисфункции;
  • риск переломов бедра;
  • риск внематочной беременности;
  • повышается риск возникновения любых проблем в полости рта, например болезни десен. 
сигарета
Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

"Главное, что вы должны понять, я это говорю, как человек, который много курил. Не курю уже практически 17 лет. Курение — реальная опасность, поймите главное, никотин, это фактически страшилка. Никотин не более вреден, чем кофеин, но никотин, это то, что формирует зависимость. А к чему мы привыкаем? К табачному дыму, а уже табачный дым содержит около 70 соединений принципиально оказывающих крайне негативное влияние на ваше здоровье", Курение — реальная опасность, поймите главное, никотин, это фактически страшилка. Никотин не более вреден, чем кофеин, но никотин, это то, что формирует зависимость. А к чему мы привыкаем? К табачному дыму, а уже табачный дым содержит около 70 соединений принципиально оказывающих крайне негативное влияние на ваше здоровье", — резюмировал доктор. 

Ранее мы писали, что протокол ВОЗ о незаконной торговле табаком возможен уже в 2023 году.

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