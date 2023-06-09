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Вчений розповів, який вид спорту найбільше продовжує життя

9 червня 2023 05:15
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Який вид спорту найбільше продовжує життя
Люди займаються спортом. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Виявляється, що різні типи тренувань та активностей по-різному впливають на тривалість життя. Кілька досліджень вивчали зв'язок між певними видами любительського спорту та смертністю від усіх причин.

Про це повідомив вчений генетик Олександр Коляда.

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"Якщо ви ще не знали, то рухатися корисно. Але виявляється, різні типи тренувань та активностей по-різному впливають на тривалість життя. Кілька досліджень вивчали зв'язок між певними видами любительського спорту та смертністю від усіх причин", — сказав вчений. 

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Порівняння видів спорту. Фото: Олександр Коляда

Ключові висновки

Дослідження 80 306 дорослих британців показало, що їзда на велосипеді, плавання, аеробіка та ракетковий спорт позитивно пов'язані з тривалістю життя та асоційовані з його продовженням.

спорт
Заняття тенісом. Фото: Freepik

"В іншому дослідженні було вивчено 15 різних видів фізичних вправ і виявлено, що ходьба, силові тренування та йога асоціюються зі зниженням ризику смертності від усіх причин, тоді як їзда на велосипеді, плавання та аеробні вправи не були достовірно пов'язані з тривалістю життя", — додав вчений. 

спорт
Заняття бігом. Фото: Freepik

Дослідження, проведене серед людей похилого віку, показало, що види фізичної активності у вільний час, включаючи ходьбу та активність високої інтенсивності (це коли важко сказати понад 5 слів без перепочинку), пов'язані з нижчим ризиком смертності від усіх причин, серцево-судинних захворювань та раку.

спорт
Плавання в басейні. Фото: Freepik

"Загалом, ці дослідження свідчать про те, що певні види любительського спорту та фізичних вправ, такі як плавання, аеробіка, ракетковий спорт, ходьба, силові тренування та йога, можуть бути пов'язані зі зниженням ризику смертності від усіх причин, а отже і продовженням життя", — повідомив Олександр Коляда. 

спорт
Їзда на велосипеді. Фото: Freepik

При цьому в професійному спорті є інші фактори, які важко поєднати зі здоровим способом життя, тому про них треба вести окрему мову. 

"Однак конкретні зв'язки можуть відрізнятися залежно від дослідження та групи населення, що вивчається, а також вчені намагаються згладити такі показники, як різний рівень доходу, та доступність різних видів любительського спорту. Інколи їм вдається, інколи ні. Через це потрібно проводити більше досліджень, щоб нарешті зрозуміти, які вправи робити щодня, щоб продовжити своє життя", — додав вчений. 

Раніше ми писали, що генетик повідомив, що у пізніх батьків з'являються розумніші діти.

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