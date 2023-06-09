Какой вид спорта больше продлевает жизнь

Люди занимаются спортом. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Оказывается, различные типы тренировок и активностей по-разному влияют на продолжительность жизни. Несколько исследований изучали связь между определенными видами любительского спорта и смертностью по всем причинам.

Об этом сообщил ученый генетик Александр Коляда .

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"Если вы еще не знали, то двигаться полезно. Но оказывается, разные типы тренировок и активностей по-разному влияют на продолжительность жизни. Несколько исследований изучали связь между определенными видами любительского спорта и смертностью от всех причин", — сказал ученый.

Сравнение видов спорта. Фото: Александр Коляда

Ключевые выводы

Исследование 80306 взрослых британцев показало, что езда на велосипеде, плавание, аэробика и ракетный спорт положительно связаны с продолжительностью жизни и ассоциированы с его продолжением.

Занятия теннисом. Фото: Freepik

"В другом исследовании было изучено 15 различных видов физических упражнений и обнаружено, что ходьба, силовые тренировки и йога ассоциируются со снижением риска смертности по всем причинам, тогда как езда на велосипеде, плавание и аэробные упражнения не были достоверно связаны с продолжительностью жизни", – добавил ученый.

Занятия бегом. Фото: Freepik

Исследование, проведенное среди пожилых людей, показало, что виды физической активности в свободное время, включая ходьбу и активность высокой интенсивности (это когда трудно сказать более 5 слов без передышки), связаны с низшим риском смертности от всех причин, сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Плавание в бассейне. Фото: Freepik

"В целом эти исследования свидетельствуют о том, что определенные виды любительского спорта и физических упражнений, такие как плавание, аэробика, ракетный спорт, ходьба, силовые тренировки и йога, могут быть связаны со снижением риска смертности от всех причин, а следовательно и продлением жизни", — сообщил Александр Коляда.

Езда на велосипеде. Фото: Freepik

При этом в профессиональном спорте есть другие факторы, которые сложно соединить со здоровым образом жизни, поэтому о них нужно вести отдельный язык.

"Однако конкретные связи могут отличаться в зависимости от исследования и группы изучаемого населения, а также ученые пытаются сгладить такие показатели, как разный уровень дохода, и доступность различных видов любительского спорта. Иногда им удается, иногда нет. Поэтому нужно проводить больше исследований, чтобы наконец-то понять, какие упражнения делать каждый день, чтобы продлить свою жизнь", — добавил ученый.

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