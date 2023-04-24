Вчені розповіли про важливий фактор, який впливає на здоров'я серця

Людина повинна мати регулярний режим сну. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Нерегулярний режим сну може збільшити ризик появи атеросклерозу. Вперше вчені змогли підтвердити зв'язок між атеросклерозом і недостатньою тривалістю сна.

Про це повідомив Pharmacy Times.

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Люди з нерегулярною тривалістю сну більш схильні до розвитку атеросклерозу, тобто накопичення бляшок на стінках артерій, згідно з нещодавнім дослідженням, опублікованим в журналі Американської асоціації серця. Пацієнти з нерегулярною тривалістю сну також мали в 1,4 рази більшу ймовірність розвитку кальцинованих артеріальних бляшок, які можуть збільшити кількість серцево-судинних захворювань (ССЗ).

"Це дослідження є одним з перших досліджень, яке надало докази зв'язку між нерегулярною тривалістю сну і нерегулярним часом відходу до сну та атеросклерозом", — зазначила провідна авторка дослідження, доктор філософії, доцент кафедри епідеміології Медичного центру Університету Вандербільта в Нешвіллі Келсі Фулл.

Атеросклероз спричиняє звуження артерій і блокує потік крові. Фото: Freepik

Вчені провели дослідження, щоб оцінити зв'язок між режимом сну і ризиком розвитку атеросклерозу. Вони відібрали 2000 пацієнтів без ССЗ з Мультиетнічного дослідження атеросклерозу (MESA), які походили з 1 з 6 громад США у віці від 45 до 84 років.

Протягом 3 років (з 2010 по 2013) учасники носили наручний пристрій для визначення часу сну. Під час сну у них вимірювали тривалість сну, загальну кількість часу, протягом якого людина повністю спить у ліжку, а також час засинання, який визначався як час, необхідний людині для засинання щоночі.

Судини людини. Фото: Freepik

Учасники заповнювали тижневий щоденник сну і брали участь у дослідженні сну в домашніх умовах протягом 1 ночі, де дослідники вимірювали:

дихання пацієнтів;

стадії сну;

пробудження після засинання;

частоту серцевих скорочень.

Результати показали, що різна тривалість сну (більше 2 годин на тиждень) збільшує ймовірність утворення бляшок на сонних артеріях в 1,12 рази і підвищує ймовірність звуження периферичних артерій. Крім того, нерегулярний час сну, який змінювався більш ніж на 90 хвилин на тиждень, збільшував ймовірність високого рівня кальцію в коронарних артеріях в 1,43 рази. Дослідники не виявили зв'язку між ненормованим часом сну та іншими маркерами ССЗ.

Здоровий сон. Фото: Freepik

Дослідження було обмеженим через те, що воно було поперечним і не змогло підтвердити, що нерегулярність сну спричиняє розвиток атеросклерозу. Американська асоціація кардіологів рекомендує дорослим спати від 7 до 9 годин щоночі. Поганий сон пов'язаний з хворобами серця, гіпертонією, ожирінням, діабетом 2 типу та іншими ССЗ.

"Дотримання регулярного графіка сну і зменшення його мінливості — це легко регульована поведінка, яка може не тільки допомогти поліпшити сон, але і знизити серцево-судинний ризик для дорослих, що старіють", — зазначили вчені.

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