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Вчені назвали 4 ознаки, які вказують на те, що ви не висипаєтеся

19 квітня 2023 11:41
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
4 способи, якими ваше тіло сигналізує про те, що вам потрібно більше спати
Неочевидні ознаки недосипання: Фото Google
657593cc-dc58-4113-b491-f7a019411700 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Багато людей у світі ігнорують сигнали організму, які вказують на хронічний недосип. Згодом це може спричинити проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомив CNET.

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4 способи, якими ваше тіло сигналізує про те, що вам потрібно більше спати

Сон - це найкраще, що ви можете зробити для свого здоров'я, і все ж таки більшість людей не отримує його в достатній кількості. Крім того, що нестача сну викликає відчуття втоми, недосипання може мати серйозні наслідки для тіла та психіки.

Скільки сну потрібно дорослій людині

Чи достатньо шести годин сну для дорослої людини? Коротка відповідь — ні. Центри з контролю та профілактики захворювань рекомендують спати щонайменше сім годин щоночі. Однак ідеальна тривалість сну — вісім годин.

Важливо визначити, скільки годин вам особисто необхідно для того, щоб бути в найкращому стані, і зробити це пріоритетом.

Рекомендований годинник сну в залежності від віку:

  • Новонароджені: 14-17 годин
  • Немовлята (4-12 місяців): 12-16 годин зі сном
  • Малюк (1-2 роки): 11-14 годин з дрімотою
  • Дошкільник (3-5 років): 10-13 годин з дрімотою
  • Малюк (6-12 років): 9-12 годин із дрімотою
  • Підліток (13-18 років): 8-10 годин з дрімотою
  • Дорослі (від 18 до 64 років): 7-9 годин
  • 65 років та старше: 7-8 годин
Кількість сну залежить від віку та активності людини: Фото Google

Як визначити чи достатньо годин сну отримує організм

Більшість із нас не знає, коли саме ми засинаємо щоночі, тому буває важко визначити, чи справді ви висипаєтеся за вісім годин. Найнадійніший спосіб дізнатися, чи достатньо ви висипаєтеся — відстежувати свій сон.

3 основних способи відстежити тривалість свого сну

Крім почуття втоми, нестача сну може сильно вплинути на ваше життя. Ось деякі негативні наслідки недостатнього повноцінного відпочинку.

Сонливість протягом дня

Наприклад зараз 11 годині ранку або, можливо, 2 години дня, а вас тягне в сон. Ви не можете утриматися від того, щоб періодично спати протягом дня. Цього не має відбуватися після гарного нічного сну.

Бажання подрімати вдень є ознакою недосипання: Фото Google

Забудькуватість і погана концентрація

Ви не можете згадати факти та цифри, які мають легко запам'ятовувати. Або, можливо, останнім часом у вас почастішали випадки, коли ви не можете згадати елементарні для себе речі.

Наприклад, ви часто виявляєте, що неправильно кладете ключі, виходьте з дому без гаманця або телефону. Дослідження показують зв'язок між когнітивними здібностями та загальним часом сну.

Дратівливість та занепокоєння

Останнім часом люди дратують вас? Якщо ви помітили, що нервуєте або хвилюєтеся більше, ніж зазвичай, це означає, що рівень дратівливості та тривожності може підвищуватися при нестачі повноцінного сну.

Хронічний недосипання позначається на психологічному здоров'ї: Фото Google

Збільшення ваги

Кумулятивний ефект поганого сну може призвести до збільшення ваги. Дослідження показують, що хронічний недосип призводить до зниження толерантності до глюкози. Серед інших негативних наслідків — підвищений ризик ожиріння, високого кров'яного тиску, діабету 2 типу та серцевих захворювань.

Раніше ми писали, що про рекомендації, які допоможуть міцно спати.

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