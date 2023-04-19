Неочевидные признаки недосыпа: Фото Google

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Многие люди в современном мире игнорируют сигналы организма, которые указывают на хронический недосып. Впоследствии это может привести к проблемам со здоровьем.

Об этом сообщил CNET.

Читайте также:

4 способа, которыми ваше тело сигнализирует о том, что вам нужно больше спать

Сон — это лучшее, что вы можете сделать для своего здоровья, и все же большинство людей не получает его в достаточном количестве. Помимо того, что недостаток сна вызывает ощущение усталости, недосыпание может иметь серьезные последствия для тела и психики.

Сколько сна нужно взрослому человеку

Достаточно ли шести часов сна для взрослого человека? Короткий ответ — нет. Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют спать не менее семи часов каждую ночь. Однако идеальная продолжительность сна — восемь часов.

Важно определить сколько часов вам лично необходимо для того, чтобы быть в наилучшем состоянии, и сделать это приоритетом.

Рекомендуемые часы сна в зависимости от возраста:

Новорожденные: 14-17 часов

Младенцы (4-12 месяцев): 12-16 часов со сном

Малыш (1-2 года): 11-14 часов с дремотой

Дошкольник (3-5 лет): 10-13 часов с дремотой

Малыш (6-12 лет): 9-12 часов с дремотой

Подросток (13-18 лет): 8-10 часов с дремотой

Взрослые (от 18 до 64 лет): 7-9 часов

65 лет и старше: 7-8 часов

Количество сна зависит от возраста и активности человека: Фото Google

Как определить достаточно ли часов сна получает организм

Большинство из нас не знает, когда именно мы засыпаем каждую ночь, поэтому бывает трудно определить, действительно ли вы высыпаетесь за восемь часов. Самый надежный способ узнать, достаточно ли вы высыпаетесь — отслеживать свой сон.

3 основных способа отследить продолжительность своего сна

Помимо чувства усталости, недостаток сна может сильно повлиять на вашу жизнь. Вот некоторые из негативных последствий недостаточного полноценного отдыха.

Сонливость в течение дня

К примеру сейчас 11 часов утра или, может быть, 2 часа дня, а вас тянет в сон. Вы не можете удержаться от того, чтобы периодически дремать в течение дня. Этого не должно происходить после хорошего ночного сна.

Желание подремать днем является признаком недосыпа: Фото Google

Забывчивость и плохая концентрация

Вы не можете вспомнить факты и цифры, которые должны легко запоминать. Или, возможно, в последнее время у вас участились случаи, когда вы не можете вспомнить элементарные для себя вещи.

Например, вы часто обнаруживаете, что неправильно кладете ключи, выходите из дома без кошелька или телефона. Исследования показывают связь между когнитивными способностями и общим временем сна.

Раздражительность и беспокойство

В последнее время люди раздражают вас? Если вы заметили, что нервничаете или волнуетесь больше, чем обычно, это значит, что уровень раздражительности и тревожности может повышаться при нехватки полноценного сна.

Хронический недосып сказывается на психологическом здоровье: Фото Google

Увеличение веса

Кумулятивный эффект плохого сна может привести к увеличению веса. Исследования показывают, что хроническое недосыпание приводит к снижению толерантности к глюкозе. Среди других негативных последствий — повышенный риск ожирения, высокого кровяного давления, диабета 2 типа и сердечных заболеваний.

Ранее мы писали, что о рекомендациях, которые помогут крепко спать.