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Ученые впервые доказали причину, по которой у людей возникают проблемы с сердцем

24 апреля 2023 11:38
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Ученые рассказали о важном факторе, влияющем на здоровье сердца
У человека должен быть регулярный режим сна. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Нерегулярный режим сна может увеличить риск появления атеросклероза. Впервые учёные смогли подтвердить связь между атеросклерозом и недостаточной продолжительностью сна.

Об этом сообщил Pharmacy Times.

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Люди с нерегулярной продолжительностью сна более подвержены развитию атеросклероза, то есть накоплению бляшек на стенках артерий, согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале Американской ассоциации сердца. Пациенты с нерегулярной продолжительностью сна имели в 1,4 раза большую вероятность развития кальцинированных артериальных бляшек, которые могут увеличить количество сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

"Это исследование является одним из первых исследований, которое предоставило доказательства связи между нерегулярной продолжительностью сна и нерегулярным временем отхода ко сну и атеросклерозом", — отметила ведущий автор исследования, доктор философии, доцент кафедры эпидемиологии Медицинского центра Университета Вандербильта в Нэшвилле Келси Фулл.

Атеросклероз влечет за собой сужение артерий и блокирует поток крови. Фото: Freepik

Ученые провели исследование, чтобы оценить связь между режимом сна и риском развития атеросклероза. Они отобрали 2000 пациентов без ССЗ из Мультиэтнического исследования атеросклероза (MESA), происходивших из 1 из 6 общин США в возрасте от 45 до 84 лет.

В течение 3 лет (с 2010 по 2013 год) участники носили наручное устройство для определения времени сна. Во время сна в них измеряли продолжительность сна, общее количество времени, в течение которого человек полностью спит в постели, а также время засыпания, которое определялось как время, необходимое человеку для засыпания каждую ночь.

Сосуды человека. Фото: Freepik

Участники заполняли еженедельный дневник сна и участвовали в исследовании сна в домашних условиях в течение 1 ночи, где исследователи измеряли:

  • дыхание пациентов;
  • стадии сна;
  • пробуждение после засыпания;
  • частоту сердечных сокращений.

Результаты показали, что разная продолжительность сна (более 2 часов в неделю) увеличивает вероятность образования бляшек на сонных артериях в 1,12 раза и повышает вероятность сужения периферических артерий. Кроме того, нерегулярное время сна, которое изменялось более чем на 90 минут в неделю, увеличивало вероятность высокого уровня кальция в коронарных артериях в 1,43 раза. Исследователи не обнаружили связь между ненормированным временем сна и другими маркерами ССЗ.

Здоровый сон. Фото: Freepik

Исследование было ограничено из-за того, что оно было поперечным и не смогло подтвердить, что нерегулярность сна влечет за собой развитие атеросклероза. Американская ассоциация кардиологов рекомендует взрослым спать от 7 до 9 часов каждую ночь. Плохой сон связан с заболеваниями сердца, гипертонией, ожирением, диабетом 2 типа и другими заболеваниями.

"Соблюдение регулярного графика сна и уменьшение его изменчивости — это легко регулируемое поведение, которое может не только помочь улучшить сон, но и снизить сердечно-сосудистый риск для стареющих взрослых", — отметили ученые.

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