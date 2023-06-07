Які симптоми серцевого нападу

Лікар тримає муляж серця. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Дослідники вивчили генетичні причини спонтанного розшарування коронарних артерій, стану, який може бути небезпечним для життя, особливо у жінок віком до 60 років.

Про це повідомив Medical News Today.

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Захворювання може виникнути без попередження і часто вражає людей, які в інших відношеннях є здоровими, що ускладнює його раннє виявлення. Вчені провели мета-аналіз асоціацій у всьому геномі і виявили 16 варіантів генів, пов'язаних з підвищеним ризиком розвитку цього захворювання.

"Дослідники з Великої Британії, Франції, Австралії, Канади та США спільно вивчали, чи існують генетичні фактори, які сприяють розвитку спонтанного розшарування коронарних артерій (SCAD). Оскільки SCAD може бути небезпечним для життя і важко передбачуваним, вчені хочуть дізнатися більше про те, що його викликає", — йдеться в повідомленні.

Будова серця. Фото: Freepik

Дослідження, опубліковане в журналі Nature GeneticsTrusted Source, виявило 16 генів, включаючи гени, що відповідають за цілісність артерій і згортання крові, які пов'язані з підвищеним ризиком. Це дослідження генетичних факторів SCAD має потенціал для розробки превентивних стратегій.

Проведення мета-аналізу

Для пошуку генів, пов'язаних зі SCAD, дослідники провели особливий тип аналізу, який називається дослідженням широкої асоціації геному. Вчені розглянули гени, які, ймовірно, пов'язані з деякими проблемами, що можуть сприяти виникненню SCAD. Вони проаналізували гени, які, ймовірно, "регулюються в клітинах гладких м'язів судин", а також гени, що беруть участь у згортанні крові.

Ілюстрація ДНК. Фото: Freepik

Це важливо, оскільки згортання крові, або коагуляція крові, запобігає рясній кровотечі з пошкодженої судини. Пошкоджена судина може призвести до серцевого нападу.

16 генів, пов'язаних з SCAD

У своєму комбінованому генетичному аналізі восьми досліджень, порівнюючи контрольну групу з групою SCAD, команда виявила 16 генів, які впливають на це захворювання. Вони виявили, що нижча експресія гена тканинного фактора F3, який бере участь у згортанні крові, пов'язана з вищим ризиком розвитку SCAD.

"Це дослідження підтверджує, що існує безліч генів, які беруть участь у визначенні ризику виникнення у людини SCAD. Ці гени дають нам перше ключове розуміння основних причин цього захворювання і відкривають нові напрямки дослідження, які, як ми сподіваємося, допоможуть у майбутньому розробити нові підходи до лікування", — сказав провідний автор дослідження доктор Девід Адлам, доцент кафедри гострої та інтервенційної кардіології Лестерського університету в Англії.

Що таке спонтанне розшарування коронарних артерій?

SCAD трапляється, коли в стінці артерії спонтанно виникає розрив, що спричиняє затримку крові. За даними Американської асоціації серця, "це звужує або блокує артерію і може спричинити серцевий напад, оскільки потік крові не може досягти серцевого м'яза".

У той час як типова ішемічна хвороба серця часто вражає людей з певними факторами ризику (наприклад, із сімейною схильністю до неї або людей з високим рівнем холестерину), SCAD може виникнути без попередження і у здорових людей.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

SCAD здебільшого вражає молодих жінок і є причиною 25% випадків гострого коронарного синдрому у жінок віком до 50 років. Крім того, SCAD може спричиняти серцеві напади у вагітних жінок.

Хоча симптоми SCAD можуть бути різними, вони можуть нагадувати симптоми серцевого нападу і включати біль у грудях, задишку, рясне потовиділення і запаморочення.

Думки експертів

Доктор Шахід Рахман, інтервенційний кардіолог з Меморіалу Германа в Х'юстоні, після ознайомлення з дослідженням прокоментував його для Medical News Today.

"Це дослідження змогло дати уявлення про цей маловивчений процес захворювання (SCAD). Виявляється, існує генетична основа для СКК, а отже, будь-яка жінка, яка має сімейний анамнез СКК або перенесла СКК раніше, повинна проходити регулярні обстеження", — сказав доктор Рахман.

Доктор також підкреслив важливість того, щоб жінки говорили зі своїми лікарями про ризики розвитку SCAD до того, як завагітніти.

"SCAD є рідкісною причиною інфаркту міокарда, але провідною причиною інфаркту міокарда у молодих жінок, особливо під час пологів. Жінки повинні знати про цей ризик і не зволікати зі зверненням до лікаря, якщо у них з'являються симптоми серцевого нападу (наприклад, біль у грудях)", — додав Шахід Рахман.

Ілюстрація будови генів. Фото: Freepik

Зниження ризику серцевих захворювань

Іноді люди генетично схильні до підвищеного ризику серцевих захворювань. Наприклад, вони можуть мати сімейну історію серцевих захворювань або таких станів, як серцева аритмія.

"У таких ситуаціях важливо, щоб люди активно піклувалися про своє здоров'я, щоб запобігти серцевим захворюванням, які часто можуть загрожувати життю. Єдине, що можуть зробити люди з такими проблемами, — це вести здоровий спосіб життя. Це включає в себе здорову для серця дієту, відмову від куріння та регулярну фізичну активність (особливо аеробні вправи)", — йдеться в повідомленні.

Важливо також щорічно проходити обстеження у лікаря, щоб перевірити рівень холестерину та кров'яного тиску. Якщо ці показники підвищені, лікар може запропонувати рекомендації або ліки та регулярно контролювати їхній стан.

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