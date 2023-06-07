Какие симптомы сердечного приступа

Врач держит муляж сердца. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Исследователи изучили генетические причины спонтанного расслоения коронарных артерий, состояния, которое может быть опасным для жизни, особенно у женщин в возрасте до 60 лет.

Об этом сообщил Medical News Today.

Читайте также:

Заболевание может возникнуть без предупреждения и часто поражает людей, которые в других отношениях здоровы, что затрудняет его раннее выявление. Ученые провели мета-анализ ассоциаций во всем геноме и выявили 16 вариантов генов, связанных с повышенным риском развития этого заболевания.

"Исследователи из Великобритании, Франции, Австралии, Канады и США совместно изучали, существуют ли генетические факторы, способствующие развитию спонтанного расслоения коронарных артерий (SCAD). Поскольку SCAD может быть опасным для жизни и трудно предсказуемым, ученые хотят узнать больше о том, что его вызывает", — говорится в сообщении.

Строение сердца. Фото: Freepik

Исследование, опубликованное в журнале Nature GeneticsTrusted Source, выявило 16 генов, включая гены, отвечающие за целостность артерий и свертываемость крови, связанные с повышенным риском. Это исследование генетических факторов SCAD обладает потенциалом для разработки превентивных стратегий.

Проведение мета-анализа

Для поиска генов, связанных со SCAD, исследователи провели особый тип анализа, называемый исследованием широкой ассоциации генома. Ученые рассмотрели гены, которые, вероятно, связаны с некоторыми проблемами, способствующими возникновению SCAD. Они проанализировали гены, которые, вероятно, "регулируются в клетках гладких мышц сосудов", а также гены, участвующие в свертывании крови.

Иллюстрация ДНК. Фото: Freepik

Это важно, поскольку свертываемость крови, или коагуляция крови, предотвращает обильное кровотечение из поврежденного сосуда. Поврежденный сосуд может привести к сердечному приступу.

16 генов, связанных с SCAD

В своем комбинированном генетическом анализе восьми исследований, сравнивая контрольную группу с группой SCAD, команда обнаружила 16 генов, влияющих на это заболевание. Они обнаружили, что более низкая экспрессия гена тканевого фактора F3, участвующего в свертывании крови, связана с более высоким риском развития SCAD.

"Это исследование подтверждает, что существует множество генов, участвующих в определении риска возникновения у человека SCAD. Эти гены дают нам первое ключевое понимание основных причин этого заболевания и открывают новые направления исследования, которые, как мы надеемся, помогут в будущем разработать новые подходы к лечению", — сказал ведущий автор исследования доктор Дэвид Адлам, доцент кафедры острой и интервенционной кардиологии Лестерского университета в Англии.

Что такое спонтанное расслоение коронарных артерий?

SCAD случается, когда в стенке артерии спонтанно возникает разрыв, что приводит к задержке крови. По данным Американской ассоциации сердца, "это сужает или блокирует артерию и может вызвать сердечный приступ, поскольку поток крови не может достичь сердечной мышцы".

В то время как типичная ишемическая болезнь сердца часто поражает людей с определенными факторами риска (например, с семейной склонностью к ней или с высоким уровнем холестерина), SCAD может возникнуть без предупреждения и у здоровых людей.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

SCAD поражает молодых женщин и является причиной 25% случаев острого коронарного синдрома у женщин в возрасте до 50 лет. Кроме того, SCAD может вызывать сердечные приступы у беременных женщин.

Хотя симптомы SCAD могут быть разными, они могут напоминать симптомы сердечного приступа и включать боль в груди, одышку, обильное потоотделение и головокружение.

Мнения экспертов

Доктор Шахид Рахман, интервенционный кардиолог из Мемориала Германа в Хьюстоне, после ознакомления с исследованием прокомментировал его для Medical News Today.

"Это исследование смогло дать представление об этом малоизученном процессе заболевания (SCAD). Оказывается, существует генетическая основа для СКК, а значит, любая женщина, имеющая семейный анамнез СКК или перенесшая СКК раньше, должна проходить регулярные обследования", — сказал доктор Рахман.

Доктор также подчеркнул важность того, чтобы женщины говорили со своими врачами о рисках развития SCAD до того, как забеременеть.

"SCAD является редкой причиной инфаркта миокарда, но ведущей причиной инфаркта миокарда у молодых женщин, особенно во время родов. Женщины должны знать об этом риске и не медлить с обращением к врачу, если у них появляются симптомы сердечного приступа (например, боль в груди)", — добавил Шахид Рахман.

Иллюстрация строения генов. Фото: Freepik

Снижение риска сердечных заболеваний

Иногда люди генетически подвержены повышенному риску сердечных заболеваний. К примеру, они могут иметь семейную историю сердечных заболеваний или таких состояний, как сердечная аритмия.

"В таких ситуациях важно, чтобы люди активно заботились о своем здоровье, чтобы предотвратить сердечные заболевания, которые часто могут угрожать жизни. Единственное, что могут сделать люди с такими проблемами, — это вести здоровый образ жизни. Это включает в себя здоровую для жизни сердца диету, отказ от курения и регулярную физическую активность (особенно аэробные упражнения)", — говорится в сообщении.

Важно также ежегодно проходить обследование у врача, чтобы проверить уровень холестерина и артериального давления. Если эти показатели повышены, врач может предложить рекомендации или лекарства и регулярно контролировать их состояние.

Ранее мы писали, что кардиолог рассказала, можно ли предупредить гипертонию.