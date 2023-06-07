Какие симптомы сердечного приступа

Ученые обнаружили 16 генов, повышающих риск сердечных приступов у женщин
Исследователи изучили генетические причины спонтанного расслоения коронарных артерий, состояния, которое может быть опасным для жизни, особенно у женщин в возрасте до 60 лет.
Об этом сообщил Medical News Today.
Заболевание может возникнуть без предупреждения и часто поражает людей, которые в других отношениях здоровы, что затрудняет его раннее выявление. Ученые провели мета-анализ ассоциаций во всем геноме и выявили 16 вариантов генов, связанных с повышенным риском развития этого заболевания.
"Исследователи из Великобритании, Франции, Австралии, Канады и США совместно изучали, существуют ли генетические факторы, способствующие развитию спонтанного расслоения коронарных артерий (SCAD). Поскольку SCAD может быть опасным для жизни и трудно предсказуемым, ученые хотят узнать больше о том, что его вызывает", — говорится в сообщении.
Исследование, опубликованное в журнале Nature GeneticsTrusted Source, выявило 16 генов, включая гены, отвечающие за целостность артерий и свертываемость крови, связанные с повышенным риском. Это исследование генетических факторов SCAD обладает потенциалом для разработки превентивных стратегий.
Проведение мета-анализа
Для поиска генов, связанных со SCAD, исследователи провели особый тип анализа, называемый исследованием широкой ассоциации генома. Ученые рассмотрели гены, которые, вероятно, связаны с некоторыми проблемами, способствующими возникновению SCAD. Они проанализировали гены, которые, вероятно, "регулируются в клетках гладких мышц сосудов", а также гены, участвующие в свертывании крови.
Это важно, поскольку свертываемость крови, или коагуляция крови, предотвращает обильное кровотечение из поврежденного сосуда. Поврежденный сосуд может привести к сердечному приступу.
16 генов, связанных с SCAD
В своем комбинированном генетическом анализе восьми исследований, сравнивая контрольную группу с группой SCAD, команда обнаружила 16 генов, влияющих на это заболевание. Они обнаружили, что более низкая экспрессия гена тканевого фактора F3, участвующего в свертывании крови, связана с более высоким риском развития SCAD.
"Это исследование подтверждает, что существует множество генов, участвующих в определении риска возникновения у человека SCAD. Эти гены дают нам первое ключевое понимание основных причин этого заболевания и открывают новые направления исследования, которые, как мы надеемся, помогут в будущем разработать новые подходы к лечению", — сказал ведущий автор исследования доктор Дэвид Адлам, доцент кафедры острой и интервенционной кардиологии Лестерского университета в Англии.
Что такое спонтанное расслоение коронарных артерий?
SCAD случается, когда в стенке артерии спонтанно возникает разрыв, что приводит к задержке крови. По данным Американской ассоциации сердца, "это сужает или блокирует артерию и может вызвать сердечный приступ, поскольку поток крови не может достичь сердечной мышцы".
В то время как типичная ишемическая болезнь сердца часто поражает людей с определенными факторами риска (например, с семейной склонностью к ней или с высоким уровнем холестерина), SCAD может возникнуть без предупреждения и у здоровых людей.
SCAD поражает молодых женщин и является причиной 25% случаев острого коронарного синдрома у женщин в возрасте до 50 лет. Кроме того, SCAD может вызывать сердечные приступы у беременных женщин.
Хотя симптомы SCAD могут быть разными, они могут напоминать симптомы сердечного приступа и включать боль в груди, одышку, обильное потоотделение и головокружение.
Мнения экспертов
Доктор Шахид Рахман, интервенционный кардиолог из Мемориала Германа в Хьюстоне, после ознакомления с исследованием прокомментировал его для Medical News Today.
"Это исследование смогло дать представление об этом малоизученном процессе заболевания (SCAD). Оказывается, существует генетическая основа для СКК, а значит, любая женщина, имеющая семейный анамнез СКК или перенесшая СКК раньше, должна проходить регулярные обследования", — сказал доктор Рахман.
Доктор также подчеркнул важность того, чтобы женщины говорили со своими врачами о рисках развития SCAD до того, как забеременеть.
"SCAD является редкой причиной инфаркта миокарда, но ведущей причиной инфаркта миокарда у молодых женщин, особенно во время родов. Женщины должны знать об этом риске и не медлить с обращением к врачу, если у них появляются симптомы сердечного приступа (например, боль в груди)", — добавил Шахид Рахман.
Снижение риска сердечных заболеваний
Иногда люди генетически подвержены повышенному риску сердечных заболеваний. К примеру, они могут иметь семейную историю сердечных заболеваний или таких состояний, как сердечная аритмия.
"В таких ситуациях важно, чтобы люди активно заботились о своем здоровье, чтобы предотвратить сердечные заболевания, которые часто могут угрожать жизни. Единственное, что могут сделать люди с такими проблемами, — это вести здоровый образ жизни. Это включает в себя здоровую для жизни сердца диету, отказ от курения и регулярную физическую активность (особенно аэробные упражнения)", — говорится в сообщении.
Важно также ежегодно проходить обследование у врача, чтобы проверить уровень холестерина и артериального давления. Если эти показатели повышены, врач может предложить рекомендации или лекарства и регулярно контролировать их состояние.
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