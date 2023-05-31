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Вчені розповіли, як правильно сперечатися, щоб не посваритися

31 травня 2023 16:01
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Вчені розповіли, як правильно сперечатися, щоб не посваритися
Дівчина та хлопець. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Коли мова йде про будь-які значущі стосунки, справжня перемога в суперечці означає знайти спосіб зробити її більш конструктивною, ніж деструктивною. І коли ви бачите, що суперечка йде деструктивним шляхом, є метод, який допоможе вам знайти компроміс у вирішення питання. 

Про це повідомив Psychology Today.

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"Виграти суперечку означає знайти спосіб зробити її більш конструктивною, ніж деструктивною. Коли аргумент рухається деструктивним шляхом, може допомогти увімкнення автоматичного вимикача. Мета полягає в тому, щоб різко, радикально, позитивно змінити хід суперечки. Чотири можливі маневри — змінити акценти, спробувати легковажність, вставити стоп-слово, зробити перерву", — зазначив доктор медичних наук та магістр бізнес-процесів Брюс Й. Лі.

Як зупинити суперечку

Коли йдеться про будь-які значущі стосунки, справжня перемога в суперечці означає знайти спосіб зробити її більш конструктивною, ніж деструктивною. І коли ви бачите, що суперечка йде деструктивним шляхом, може допомогти "увімкнути автоматичний вимикач".

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Хлопець сперечається. Фото: Freepik

"Це не означає вимкнути всю електрику в будинку. Натомість це означає різко, кардинально змінити хід суперечки, або кинувши кривий м'яч люб'язності чи легковажності, або взявши коротку перерву з певним часовим лімітом", — зазначив експерт. 

Коли ви сперечаєтеся з кимось, спробуйте оцінити характер і хід суперечки. Чи вона чітко рухається до кращого розуміння точок зору і позицій одне одного? Чи вона ходить по колу, можливо, по спіралі, збільшуючи свою інтенсивність? 

"Останнє є нестабільною ситуацією і може лише посилити непорозуміння, особливо якщо більша інтенсивність призводить до того, що одна сторона або обидві сторони говорять речі, про які вони в кінцевому підсумку можуть пожалкувати. Коли ви виявляєте такий цикл, увімкніть рубильник, щоб перервати його", — сказав він. 

Сказати людині, що ви її намагаєтеся зрозуміти 

Один з видів вимикачів — це просто сказати щось на кшталт: "Слухай, я просто хочу зрозуміти, що ти кажеш. Тож давай зосередимося на цьому. Скажи мені, що ти хочеш, щоб я зробив і сказав". 

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Люди сперечаються. Фото: Freepik

"Це може бути складно, коли інша людина сказала щось образливе. Але припустимо, що інша людина насправді не хотіла цього сказати і могла говорити через підвищену емоційність. Коли ви зосереджуєтеся на слуханні, ви значно підвищуєте шанси на те, що інша людина відчує, що її почули", — зауважив доктор медичних наук.

Перевести суперечку в жарт 

"Другий тип вимикача — це сказати або зробити щось безтурботне і безглузде. Це може бути жарт, комплімент або спів пісні на кшталт "I Touch Myself" гурту Divinyls. Звичайно, дайте зрозуміти, що ви не висміюєте іншу людину і не зневажаєте її почуття. Спів "Stupid Hoe" Нікі Мінаж або "Cry Me A River" Джастіна Тімберлейка навряд чи допоможе, якщо тільки ви обоє не відчуваєте симпатії до цієї пісні", — додав Брюс Й. Лі.

Метод "безпечного слова"

"Третій тип вимикача — це безпечне слово. Виберіть таке слово, яке зрозуміле вам обом і не буде сплутане з іншим. Наприклад, "бляха-муха" не буде гарною парою безпечних слів. Заздалегідь домовтеся, що це слово означає, що ви маєте зробити паузу і переосмислити те, що відбувається, принаймні на секунду", — додав експерт. 

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Пара сперечається. Фото: Freepik

Взяти паузу 

Говорячи про паузу, останній тип вимикача — це чітко визначена перерва в дії на певний проміжок часу. Вона повинна мати чітко сформульовану часову межу, яка не повинна бути настільки довгою, щоб почала тліти невпевненість і образа. 

"Наприклад, дворічна пауза, ймовірно, буде занадто довгою. Інша людина не повинна відчути, що ви просто тікаєте від суперечки або намагаєтеся вибити її з колії. Вимикач може бути дуже ефективним за умови, що обидві сторони щиро зацікавлені у збереженні стосунків, як особистих, так і професійних", — додав доктор медичних наук.

Це допоможе нагадати обом сторонам, що мета суперечки — краще зрозуміти одне одного, а не виграти якийсь трофей. Якщо ви зможете заздалегідь домовитися про те, які вимикачі використовувати, ви зможете запобігти тому, щоб суперечки не зруйнували найголовніший трофей — ваші стосунки одне з одним.

Раніше ми писали, що психологиня пояснила, як через токсичні стосунки "розвалюється організм".

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