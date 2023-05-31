Ученые рассказали, как правильно спорить, чтобы не поругаться

Девушка и парень. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Когда речь идет о любых значимых отношениях , настоящая победа в споре означает найти способ сделать ее более конструктивной, чем деструктивной. И когда вы видите, что спор идет по деструктивному пути, есть метод, который поможет вам найти компромисс в решении вопроса.

Об этом сообщил Psychology Today.

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"Выиграть спор означает найти способ сделать его более конструктивным, чем деструктивным. Когда аргумент движется деструктивным путем, может помочь включение автоматического выключателя. Цель состоит в том, чтобы резко, радикально, положительно изменить ход спора. Четыре возможных маневра — изменить акценты, попробовать легкомыслие" , вставить стоп-слово, сделать перерыв", — отметил доктор медицинских наук и магистр бизнес-процессов Брюс Й. Ли.

Как остановить спор

Когда речь идет о любых значимых отношениях, настоящая победа в споре означает найти способ сделать ее более конструктивной, чем деструктивной. И когда вы видите, что спор идет по деструктивному пути, может помочь "включить автоматический выключатель".

Парень спорит. Фото: Freepik

"Это не значит выключить все электричество в доме. Зато это означает резко, кардинально изменить ход спора, либо бросив кривой мяч любезности или легкомыслия, либо взяв короткий перерыв с определенным временным лимитом", — отметил эксперт.

Когда вы спорите с кем-то, попробуйте оценить характер и ход спора. Четко ли она движется к лучшему пониманию точек зрения и позиций друг друга? Или она ходит по кругу, возможно, по спирали, увеличивая свою интенсивность?

"Последнее является нестабильной ситуацией и может лишь усугубить недоразумение, особенно если большая интенсивность приводит к тому, что одна сторона или обе стороны говорят вещи, о которых они в конечном счете могут пожалеть. Когда вы обнаруживаете такой цикл, включите рубильник, чтобы прервать его", — сказал он.

Сказать человеку, что вы его пытаетесь понять

Один из видов выключателей – это просто сказать что-то вроде: "Слушай, я просто хочу понять, что ты говоришь. Так что давай сосредоточимся на этом. Скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал и сказал".

Люди спорят. Фото: Freepik

"Это может быть сложно, когда другой человек сказал что-то обидное. Но предположим, что другой человек на самом деле не хотел этого сказать и мог говорить из-за повышенной эмоциональности. Когда вы сосредоточиваетесь на слушании, вы значительно повышаете шансы на то, что другой человек почувствует, что ее услышали", — отметил доктор медицинских наук.

Перевести спор в шутку

"Второй тип выключателя - это сказать или сделать что-то беззаботное и бессмысленное. Это может быть шутка, комплимент или пение песни типа "I Touch Myself" группы Divinyls. Конечно, дайте понять, что вы не высмеиваете другого человека и не презираете его чувство. Пение "Stupid Hoe" Ники Минаж или "Cry Me A River" Джастина Тимберлейка вряд ли поможет, если только вы оба не испытываете симпатии к этой песне", — добавил Брюс Й. Ли.

Метод "безопасного слова"

Третий тип выключателя - это безопасное слово. Выберите такое слово, которое понятно вам обоим и не будет спутано с другим. Например, "жесть-муха" не будет хорошей парой безопасных слов. Заранее договоритесь, что это слово означает, что вы должны сделать паузу и переосмыслить происходящее по крайней мере на секунду", — добавил эксперт.

Пара спорит. Фото: Freepik

Взять паузу

Говоря о паузе, последний тип выключателя – это четко определенный перерыв в действии на определенный промежуток времени. Она должна иметь четко сформулированный временной предел, который не должен быть столь длинным, чтобы начала тлеть неуверенность и обида.

"Например, двухлетняя пауза, вероятно, будет слишком длинной. Другой человек не должен почувствовать, что вы просто убегаете от спора или пытаетесь выбить его из колеи. Выключатель может быть очень эффективным при условии, что обе стороны искренне заинтересованы в сохранении отношений, как личных". , да и профессиональных" , — добавил доктор медицинских наук.

Это поможет напомнить обеим сторонам, что цель спора — лучше понять друг друга, а не выиграть какой-нибудь трофей. Если вы сможете заранее договориться о том, какие выключатели использовать, вы сможете предотвратить, чтобы споры не разрушили самый главный трофей — ваши отношения друг с другом.

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