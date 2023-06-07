Які симптоми діабету другого типу

Вимірювання цукру в крові. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Близько 422 мільйонів людей у світі хворіють на діабет, причому 90-95% з них — на діабет 2 типу. Деяким людям вдається зупинити розвиток діабету 2 типу за допомогою змін у раціоні харчування та зниження ваги.

Про це повідомив Medical News Today.

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Відмова від вуглеводів під час сніданку може допомогти людям з діабетом

Дослідники з Університету Британської Колумбії стверджують, що зменшення кількості вуглеводів під час сніданку може допомогти людям з діабетом 2 типу краще контролювати рівень цукру в крові протягом дня.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від діабету, захворювання, що впливає на здатність організму переробляти цукор у крові, страждають близько 422 мільйонів людей у всьому світі.

Серед хворих на діабет близько 90-95% всіх випадків — це діабет 2 типу. Хоча наразі не існує ліків від діабету 2 типу, деякі люди можуть зупинити його розвиток шляхом зміни способу життя, включаючи дієту та зниження ваги.

Порівняння низьковуглеводної та високовуглеводної їжі

Для цього дослідження доктор Джонатан Літтл, професор Центру профілактики та лікування хронічних захворювань, професор Школи здоров'я та наук про фізичні вправи Університету Британської Колумбії, провідний автор цього дослідження, та його команда залучили 121 учасника і розділили їх на дві групи.

Протягом 12 тижнів одна група їла низьковуглеводний сніданок, що містив близько восьми грамів вуглеводів, 25 грамів білків і 37 грамів жирів. Інша група їла сніданок з більш високим вмістом вуглеводів - близько 56 грамів вуглеводів, 20 грамів білків і 15 грамів жирів. Усі варіанти сніданків в обох групах становили близько 450 калорій.

Сніданок без вуглеводів. Фото: Freepik

Після аналізу дослідницька група виявила, що учасники дослідження в групі з низьковуглеводним сніданком відчули покращення рівня HbA1C, ключового показника середнього контролю рівня глюкози в крові. Однак вони також виявили, що поліпшення не було кращим, ніж у контрольній групі, яка не дотримувалася низьковуглеводного режиму.

"Ми очікували зниження рівня цукру в крові в групі з низьким вмістом вуглеводів. Нашою основною метою було побачити зниження рівня A1CTrusted Source — середнього рівня цукру в крові за останні три місяці - що і відбулося в низьковуглеводній групі (-0,3%), але не було значним у порівнянні з контрольною групою", — доктор Джонатан Літтл.

Крім того, деякі учасники низьковуглеводної групи змогли зменшити дозу цукрознижувальних препаратів.

"Це не було одним з результатів, і ми не можемо повністю пов'язати зниження дози ліків з втручанням, але, на диво, вісім осіб з низьковуглеводної групи знизили дозу ліків", — додав доктор Джонатан Літл.

Вуглеводи за сніданком впливають на весь день

Наприкінці дослідження вчені також виявили, що рівень цукру в крові учасників групи з низьким вмістом вуглеводів не сильно змінювався протягом дня, що свідчить про те, що сніданок з низьким вмістом вуглеводів допомагає стабілізувати рівень цукру в крові протягом дня.

"Крім того, вони помітили, що учасники, які споживали низьковуглеводний сніданок, самі повідомляли, що їли менше вуглеводів під час обіду та протягом решти дня. Це, на думку дослідників, свідчить про те, що сніданок з високим вмістом жирів і білків також може впливати на харчові звички протягом дня", — йдеться в повідомленні.

Дівчина тримає шоколад та яблуко. Фото: Freepik

"Споживаючи менше вуглеводів під час сніданку, ми не вводимо ще більше цукру в організм, тому контролювати рівень глюкози в крові легше. Я хочу сказати, що діабет 2 типу не є довічним вироком, якщо правильно змінити спосіб життя. Яєчня, яєчний омлет або несолодкий жирний грецький йогурт - чудові варіанти", — сказав експерт з клітинного здоров'я доктор Даніель Помпа.

Що таке діабет 2 типу?

Людина може захворіти на діабет, якщо її організм не може правильно переробляти цукор у крові, також відомий як глюкоза в крові.

Існує два основних типи діабету:

Діабет 1-го типу — це аутоімунне захворювання, при якому підшлункова залоза більше не виробляє інсулін;

Діабет 2 типу виникає, коли організм не виробляє або неправильно використовує інсулін. Існує багато різних генетичних та екологічних факторів, які підвищують ризик розвитку діабету 2 типу, зокрема ожиріння.

Якщо у людини діабет 1-го типу, їй потрібно щодня вводити інсулін в організм.

При діабеті 2 типу люди можуть вводити собі інсулін, а можуть і не вводити. Їм також може знадобитися приймати певні ліки.

Ілюстративне зображення. Фото: Freepik

У той час як діабету 1 типу не можна запобігти, багато випадків діабету 2 типу можна попередити або відтермінувати за допомогою зміни способу життя, включаючи втрату ваги, дотримання здорової дієти та регулярні фізичні вправи.

Люди з діабетом 2 типу також мають підвищений ризик розвитку інших захворювань, зокрема:

хвороби серця;

високий кров'яний тиск;

захворювання нирок;

нейропатія;

деменція;

захворювання очей, такі як діабетична ретинопатія;

деякі види раку, включаючи рак молочної залози, печінки та підшлункової залози.

Вуглеводи та діабет 2 типу

Вуглеводи — це основні поживні речовини, які організм перетворює на глюкозу для отримання енергії, необхідної для роботи.

Існує два основних типи вуглеводів:

Прості вуглеводи мають базову хімічну структуру і дуже легко засвоюються організмом. Прикладами простих вуглеводів є фрукти, молочні продукти та оброблені цукристі продукти, такі як цукерки, газовані напої та столовий цукор.

Вживання занадто великої кількості простих вуглеводів може призвести до різкого підвищення рівня цукру в крові. У людей з діабетом 2 типу такі стрибки підвищують ризик діабетичних ускладнень.

Складні вуглеводи засвоюються організмом довше, тому вони не спричиняють стрибків рівня цукру в крові. Прикладами складних вуглеводів є овочі, боби, бобові та цільні зерна.

Жінка тримає ліки. Фото: Freepik

Чому варто зменшити споживання вуглеводів під час сніданку?

За словами доктора Літтла, він та його команда зосередилися на скороченні вуглеводів лише під час сніданку, оскільки повної низьковуглеводної дієти важко дотримуватися протягом тривалого часу.

"Загальна концепція полягає в тому, що при діабеті 2 типу стрибки рівня цукру в крові після сніданку є найбільшими через високий вміст вуглеводів у їжі та тривалий ефект "феномену світанку", який робить непереносимість глюкози найгіршою вранці при діабеті 2 типу. Якщо ви адаптуєте тільки сніданок, ви уникнете найбільшого стрибка, і вам буде легше дотримуватися цього режиму з часом", — розповів він в інтерв'ю Medical News Today.

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