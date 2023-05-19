Що буде, якщо пропускати сніданок

Людина на кухні. ​​Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Через особливості організмі або ранні підйоми деякі люди пропускають сніданки. Проте дієтологиня пояснила, як це може загрожувати здоров'ю.

Про це повідомила дієтологиня та сімейна лікарка Катерина Пашко.

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Наприклад у модній кето дієті йдеться про те, що інтервальне голодування це добре, та це не відноситься до сніданку, який вважається головним прийомом їжі.

Чому важливо снідати

"Одразу прокидатися та бігти снідати не потрібно. Проте краще в першу годину, щось з'їсти, це потрібно для того, щоб почала виділятися жовч. Якщо жовч не буде виділятися то це призведе до її застою. Щодо кето дієти, вона мені не дуже подобається, тому що йде велике навантаження на жовчний міхур та печінку. Таку кількість жирів, ще потрібно перетравити. Якщо жовч не виділяється, тоді не засвоюються жиророзчинні вітаміни, до того ж вона працює, як антисептик, жири не засвоюються", — зауважила лікарка.

Людина поспішає на роботу. Фото: Pexels

Якщо же мова йде про дворазове харчування, то краще, якщо ви відмовитеся від вечері чи обіду, а от сніданок все ж таки важливий.

"Наприклад краще поїсти зранку, а потім протягом дня зробити ще один перекус і це буде нормально. Не потрібно боятися їжі, тому що багато хто її зараз боїться", — резюмувала Катерина Пашко.

Раніше ми писали, що кофеїн може спалювати жир і перешкоджати діабету ІІ типу та про аргументи лікаря.