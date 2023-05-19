Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Здоровье arrow Можно ли пропускать завтрак и есть дважды в день: мнение диетолога arrow

Можно ли пропускать завтрак и есть дважды в день: мнение диетолога

19 мая 2023 06:15
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что будет, если пропускать завтрак
Человек в кухне. ​Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Из-за особенностей организма или ранних подъемов некоторые люди пропускают завтраки. Однако диетология объяснила, как это может угрожать здоровью.

Об этом сообщила диетология и семейный врач Екатерина Пашко.

Читайте также:

Например, в модной кето диете говорится, что интервальное голодание это хорошо, но это не относится к завтраку, который считается главным приемом пищи.

Почему важно завтракать 

"Сразу просыпаться и бежать завтракать не нужно. Однако лучше в первое время, что-то съесть, это нужно для того, чтобы начала выделяться желчь. Если желчь не будет выделяться, то это приведет к ее застою. Что касается кето диеты, она мне не очень нравится, потому что идет большая нагрузка на желчный пузырь и печень. Такое количество жиров еще нужно переварить. Если желчь не выделяется, тогда не усваиваются жирорастворимые витамины, к тому же она работает, как антисептик, жиры не усваиваются", — отметила врач.

Человек торопится на работу. Фото: Pexels

Если же речь идет о двухразовом питании, то лучше, если вы откажетесь от ужина или обеда, а вот завтрак все же важен.

"Например, лучше поесть утром, а затем в течение дня сделать еще один перекус и это будет нормально. Не нужно бояться еды, потому что многие ее сейчас боятся", — резюмировала Екатерина Пашко.

Ранее мы писали, что кофеин может сжигать жир и препятствовать диабету ІІ типа и аргументы врача.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас