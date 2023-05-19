Что будет, если пропускать завтрак

Можно ли пропускать завтрак и есть дважды в день: мнение диетолога
Из-за особенностей организма или ранних подъемов некоторые люди пропускают завтраки. Однако диетология объяснила, как это может угрожать здоровью.
Об этом сообщила диетология и семейный врач Екатерина Пашко.
Например, в модной кето диете говорится, что интервальное голодание это хорошо, но это не относится к завтраку, который считается главным приемом пищи.
Почему важно завтракать
"Сразу просыпаться и бежать завтракать не нужно. Однако лучше в первое время, что-то съесть, это нужно для того, чтобы начала выделяться желчь. Если желчь не будет выделяться, то это приведет к ее застою. Что касается кето диеты, она мне не очень нравится, потому что идет большая нагрузка на желчный пузырь и печень. Такое количество жиров еще нужно переварить. Если желчь не выделяется, тогда не усваиваются жирорастворимые витамины, к тому же она работает, как антисептик, жиры не усваиваются", — отметила врач.
Если же речь идет о двухразовом питании, то лучше, если вы откажетесь от ужина или обеда, а вот завтрак все же важен.
"Например, лучше поесть утром, а затем в течение дня сделать еще один перекус и это будет нормально. Не нужно бояться еды, потому что многие ее сейчас боятся", — резюмировала Екатерина Пашко.
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