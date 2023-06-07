Какие симптомы диабета второго типа

Ученые сообщили, от чего нужно отказаться на завтрак, чтобы помочь людям с диабетом
Около 422 миллионов человек в мире болеют диабетом, причем 90-95% из них - диабетом 2 типа. Некоторым людям удается остановить развитие диабета 2 типа посредством изменений в рационе питания и снижения веса.
Об этом сообщил Medical News Today.
Отказ от углеводов во время завтрака может помочь людям с диабетом
Исследователи из Университета Британской Колумбии утверждают, что уменьшение количества углеводов во время завтрака может помочь людям с диабетом 2 типа лучше контролировать уровень сахара в крови в течение дня.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от диабета, заболевания, влияющего на способность организма перерабатывать сахар в крови, страдают около 422 миллионов человек во всем мире.
Среди больных диабетом около 90-95% всех случаев – это диабет 2 типа. Хотя не существует лекарства от диабета 2 типа, некоторые люди могут остановить его развитие путем изменения образа жизни, включая диету и снижение веса.
Сравнение низкоуглеводной и высокоуглеводной пищи
Для этого исследования доктор Джонатан Литтл, профессор Центра профилактики и лечения хронических заболеваний, профессор Школы здоровья и наук о физических упражнениях Университета Британской Колумбии, ведущий автор этого исследования, и его команда привлекли 121 участника и разделили их на две группы.
В течение 12 недель одна группа ела низкоуглеводный завтрак, содержащий около восьми граммов углеводов, 25 граммов белков и 37 граммов жиров. Другая группа ела завтрак с более высоким содержанием углеводов – около 56 граммов углеводов, 20 граммов белков и 15 граммов жиров. Все варианты завтрака в обеих группах составляли около 450 калорий.
После анализа исследовательская группа обнаружила, что участники исследования в группе с низкоуглеводным завтраком почувствовали улучшение уровня HbA1C, ключевого показателя среднего контроля глюкозы в крови. Однако они также обнаружили, что улучшение не было лучше, чем в контрольной группе, не соблюдавшей низкоуглеводный режим.
"Мы ожидали снижения уровня сахара в крови в группе с низким содержанием углеводов. Нашей основной целью было увидеть снижение уровня A1CTrusted Source – среднего уровня сахара в крови за последние три месяца – что и произошло в низкоуглеводной группе (-0,3%), но не было значительным по сравнению с контрольной группой", — доктор Джонатан Литтл.
Кроме того, некоторые участники низкоуглеводной группы смогли снизить дозу сахароснижающих препаратов.
"Это не было одним из результатов, и мы не можем полностью связать снижение дозы лекарства с вмешательством, но, на удивление, восемь человек из низкоуглеводной группы снизили дозу лекарства", — добавил доктор Джонатан Литл.
Углеводы за завтраком влияют на весь день
В конце исследования ученые обнаружили, что уровень сахара в крови участников группы с низким содержанием углеводов не сильно изменялся в течение дня, что свидетельствует о том, что завтрак с низким содержанием углеводов помогает стабилизировать уровень сахара в крови в течение дня.
"Кроме того, они заметили, что участники, которые потребляли низкоуглеводный завтрак, сами сообщали, что ели меньше углеводов во время обеда и в течение всего дня. Это, по мнению исследователей, свидетельствует о том, что завтрак с высоким содержанием жиров и белков также может влиять на пищевые привычки в течение дня", — говорится в сообщении.
"Потребляя меньше углеводов во время завтрака, мы не вводим еще больше сахара в организм, поэтому контролировать уровень глюкозы в крови легче. Я хочу сказать, что диабет 2 типа не является пожизненным приговором, если правильно изменить образ жизни. Яичница, яичный омлет или несладкий жирный греческий йогурт — отличные варианты", — сказал эксперт по клеточному здоровью доктор Даниэль Помпа.
Что такое диабет 2 типа?
Человек может заболеть диабетом, если его организм не может правильно перерабатывать сахар в крови, также известный как глюкоза в крови.
Существует два основных типа диабета:
- Диабет 1-го типа – это аутоиммунное заболевание, при котором поджелудочная железа больше не вырабатывает инсулин;
- Диабет типа 2 возникает, когда организм не вырабатывает или неправильно использует инсулин. Существует множество различных генетических и экологических факторов, которые повышают риск развития диабета 2 типа, в частности, ожирения.
Если у человека диабет 1-го типа, ему нужно каждый день вводить инсулин в организм.
При диабете 2 типа люди могут вводить себе инсулин, а могут и не вводить. Им может понадобиться принимать определенные лекарства.
В то время как диабета 1 типа нельзя предотвратить, многие случаи диабета 2 типа можно предупредить или отсрочить посредством изменения образа жизни, включая потерю веса, соблюдение здоровой диеты и регулярные физические упражнения.
Люди с диабетом 2 типа также имеют повышенный риск развития других заболеваний, в частности:
- болезни сердца;
- высокое кровяное давление;
- заболевание почек;
- нейропатия;
- деменция;
- заболевания глаз, такие как диабетическая ретинопатия;
- некоторые виды рака, включая рак молочной железы, печени и поджелудочной железы.
Углеводы и диабет 2 типа
Углеводы – это основные питательные вещества, которые организм превращает в глюкозу для получения энергии, необходимой для работы.
Существует два основных типа углеводов:
Простые углеводы обладают базовой химической структурой и очень легко усваиваются организмом. Примеры простых углеводов – фрукты, молочные продукты и обработанные сахаристые продукты, такие как конфеты, газированные напитки и столовый сахар.
Употребление слишком большого количества простых углеводов может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. У людей с диабетом 2 типа такие скачки повышают риск диабетических осложнений.
Сложные углеводы усваиваются организмом дольше, поэтому они не влекут за собой скачков уровня сахара в крови. Примерами сложных углеводов есть овощи, бобы, бобовые и цельные зерна.
Почему стоит снизить потребление углеводов во время завтрака?
По словам доктора Литтла, он и его команда сосредоточились на сокращении углеводов только во время завтрака, поскольку полной низкоуглеводной диеты трудно соблюдать в течение длительного времени.
"Общая концепция заключается в том, что при диабете 2 типа скачки уровня сахара в крови после завтрака являются наибольшими из-за высокого содержания углеводов в пище и длительного эффекта "феномена рассвета", который делает непереносимость глюкозы наихудшей утром при диабете 2 типа. Если вы адаптируете только завтрак, вы избежите наибольшего скачка, и вам будет легче соблюдать этот режим со временем", — рассказал он в интервью Medical News Today.
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