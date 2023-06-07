Какие симптомы диабета второго типа

Измерение сахара в крови. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Около 422 миллионов человек в мире болеют диабетом, причем 90-95% из них - диабетом 2 типа. Некоторым людям удается остановить развитие диабета 2 типа посредством изменений в рационе питания и снижения веса.

Об этом сообщил Medical News Today.

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Отказ от углеводов во время завтрака может помочь людям с диабетом

Исследователи из Университета Британской Колумбии утверждают, что уменьшение количества углеводов во время завтрака может помочь людям с диабетом 2 типа лучше контролировать уровень сахара в крови в течение дня.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от диабета, заболевания, влияющего на способность организма перерабатывать сахар в крови, страдают около 422 миллионов человек во всем мире.

Среди больных диабетом около 90-95% всех случаев – это диабет 2 типа. Хотя не существует лекарства от диабета 2 типа, некоторые люди могут остановить его развитие путем изменения образа жизни, включая диету и снижение веса.

Сравнение низкоуглеводной и высокоуглеводной пищи

Для этого исследования доктор Джонатан Литтл, профессор Центра профилактики и лечения хронических заболеваний, профессор Школы здоровья и наук о физических упражнениях Университета Британской Колумбии, ведущий автор этого исследования, и его команда привлекли 121 участника и разделили их на две группы.

В течение 12 недель одна группа ела низкоуглеводный завтрак, содержащий около восьми граммов углеводов, 25 граммов белков и 37 граммов жиров. Другая группа ела завтрак с более высоким содержанием углеводов – около 56 граммов углеводов, 20 граммов белков и 15 граммов жиров. Все варианты завтрака в обеих группах составляли около 450 калорий.

Завтрак без углеводов. Фото: Freepik

После анализа исследовательская группа обнаружила, что участники исследования в группе с низкоуглеводным завтраком почувствовали улучшение уровня HbA1C, ключевого показателя среднего контроля глюкозы в крови. Однако они также обнаружили, что улучшение не было лучше, чем в контрольной группе, не соблюдавшей низкоуглеводный режим.

"Мы ожидали снижения уровня сахара в крови в группе с низким содержанием углеводов. Нашей основной целью было увидеть снижение уровня A1CTrusted Source – среднего уровня сахара в крови за последние три месяца – что и произошло в низкоуглеводной группе (-0,3%), но не было значительным по сравнению с контрольной группой", — доктор Джонатан Литтл.

Кроме того, некоторые участники низкоуглеводной группы смогли снизить дозу сахароснижающих препаратов.

"Это не было одним из результатов, и мы не можем полностью связать снижение дозы лекарства с вмешательством, но, на удивление, восемь человек из низкоуглеводной группы снизили дозу лекарства", — добавил доктор Джонатан Литл.

Углеводы за завтраком влияют на весь день

В конце исследования ученые обнаружили, что уровень сахара в крови участников группы с низким содержанием углеводов не сильно изменялся в течение дня, что свидетельствует о том, что завтрак с низким содержанием углеводов помогает стабилизировать уровень сахара в крови в течение дня.

"Кроме того, они заметили, что участники, которые потребляли низкоуглеводный завтрак, сами сообщали, что ели меньше углеводов во время обеда и в течение всего дня. Это, по мнению исследователей, свидетельствует о том, что завтрак с высоким содержанием жиров и белков также может влиять на пищевые привычки в течение дня", — говорится в сообщении.

Девушка держит шоколад и яблоко. Фото: Freepik

"Потребляя меньше углеводов во время завтрака, мы не вводим еще больше сахара в организм, поэтому контролировать уровень глюкозы в крови легче. Я хочу сказать, что диабет 2 типа не является пожизненным приговором, если правильно изменить образ жизни. Яичница, яичный омлет или несладкий жирный греческий йогурт — отличные варианты", — сказал эксперт по клеточному здоровью доктор Даниэль Помпа.

Что такое диабет 2 типа?

Человек может заболеть диабетом, если его организм не может правильно перерабатывать сахар в крови, также известный как глюкоза в крови.

Существует два основных типа диабета:

Диабет 1-го типа – это аутоиммунное заболевание, при котором поджелудочная железа больше не вырабатывает инсулин;

Диабет типа 2 возникает, когда организм не вырабатывает или неправильно использует инсулин. Существует множество различных генетических и экологических факторов, которые повышают риск развития диабета 2 типа, в частности, ожирения.

Если у человека диабет 1-го типа, ему нужно каждый день вводить инсулин в организм.

При диабете 2 типа люди могут вводить себе инсулин, а могут и не вводить. Им может понадобиться принимать определенные лекарства.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

В то время как диабета 1 типа нельзя предотвратить, многие случаи диабета 2 типа можно предупредить или отсрочить посредством изменения образа жизни, включая потерю веса, соблюдение здоровой диеты и регулярные физические упражнения.

Люди с диабетом 2 типа также имеют повышенный риск развития других заболеваний, в частности:

болезни сердца;

высокое кровяное давление;

заболевание почек;

нейропатия;

деменция;

заболевания глаз, такие как диабетическая ретинопатия;

некоторые виды рака, включая рак молочной железы, печени и поджелудочной железы.

Углеводы и диабет 2 типа

Углеводы – это основные питательные вещества, которые организм превращает в глюкозу для получения энергии, необходимой для работы.

Существует два основных типа углеводов:

Простые углеводы обладают базовой химической структурой и очень легко усваиваются организмом. Примеры простых углеводов – фрукты, молочные продукты и обработанные сахаристые продукты, такие как конфеты, газированные напитки и столовый сахар.

Употребление слишком большого количества простых углеводов может привести к резкому повышению уровня сахара в крови. У людей с диабетом 2 типа такие скачки повышают риск диабетических осложнений.

Сложные углеводы усваиваются организмом дольше, поэтому они не влекут за собой скачков уровня сахара в крови. Примерами сложных углеводов есть овощи, бобы, бобовые и цельные зерна.

Женщина держит лекарство. Фото: Freepik

Почему стоит снизить потребление углеводов во время завтрака?

По словам доктора Литтла, он и его команда сосредоточились на сокращении углеводов только во время завтрака, поскольку полной низкоуглеводной диеты трудно соблюдать в течение длительного времени.

"Общая концепция заключается в том, что при диабете 2 типа скачки уровня сахара в крови после завтрака являются наибольшими из-за высокого содержания углеводов в пище и длительного эффекта "феномена рассвета", который делает непереносимость глюкозы наихудшей утром при диабете 2 типа. Если вы адаптируете только завтрак, вы избежите наибольшего скачка, и вам будет легче соблюдать этот режим со временем", — рассказал он в интервью Medical News Today.

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