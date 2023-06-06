Що таке вісцеральний жир

Євген Комаровський. Фото: Google

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Вісцеральний жир це той, що знаходиться навколо наших органів. Лікар розповів, за допомогою яких способів можна його позбутися.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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"Вісцеральний жир - це внутрішній жир. Якщо ви бачите людину з великим животом і таке відчуття, що у неї внутрішній жир. Але це не так. Те, що ви бачите - це підшкірний жир, його можна прямо помацати, він збирається в складки шкіри. До вісцерального жиру він не має відношення. Вісцеральний жир збирається навколо органів, він дещо активніший", — прокоментував лікар.

Вісцеральний жир змушує лікарів хвилюватися більше, ніж у ситуації із підшкірним жиром.

Жирова тканина. Фото: Pexels

Як визначити який жир?

"Людина з надлишком жиру може мати форму, наприклад, груші, а може мати форму яблука. Вважається, що якщо форма груші, то тут акцент саме на підшкірний жир, а якщо форма яблука - це однозначно багато вісцерального жиру", — додав Євген Комаровський.

Лікар наголошує, що вісцеральний жир легко побачити за допомогою комп'ютерної томографії. Також на нього регулярно дивляться хірурги, які під час операцій черевної порожнини.

Жировий прошарок. Фото: Pexels

"Надлишок вісцерального жиру — це одна з ознак ожиріння. Не буває такого, що у вас є ожиріння, а вісцерального жиру немає. Теоретично вісцеральний жир це близько 10% всієї жирової тканини", — сказав лікар.

Які функції жирової тканини?

"Багато років існувала думка в медицині, що головне завдання жиру - накопичити енергію. Тобто якщо ми їмо багато, витрачаємо мало, то ці запаси ми складуємо у вигляді жиру. Проте жир має й інші функції", — сказав лікар.

Функції жирової тканини:

амортизація ударів;

важливий орган терморегуляції;

збереження енергії;

важливий орган ендокринної системи.

Вимирання жирового прошарку. Фото: Pexels

Жирова тканина може продукувати різні гормони та інші фізіологічно активні речовини, які не завжди те, що треба.

"Жирова тканина регулює наше почуття голоду і не на краще. Логіка яка, якщо у нас є запас жиру, то вистачить їсти. Але жирова тканина "думає" інакше. Вона виробляє гормон апетиту, щоб запасатися жиром ще більше", — зазначив Євген Комаровський.

Заняття спортом. Фото: Pexels

Крім цього, жирова тканина виробляє попередника гормону, який регулює артеріальний тиск. Тому не може бути такої ситуації, коли людина з ожирінням матиме нормальний артеріальний тиск. Ожиріння = гіпертонічна хвороба.

"Жирова тканина виробляє речовини - цитокіни, які підтримують запальні процеси в організмі. Будь-який невеликий запальний процес різко посилюється наявністю жирової тканини", — сказав лікар.

Як дізнатися, якщо у вас вісцеральний жир

"Для того, щоб дізнатися, чи є у вас вісцеральний жир, треба скористатися рулеткою і виміряти свій живіт. Вимірювати потрібно в районі пупу", — сказав лікар.

Які розміри свідчать про наявність вісцерального жиру:

у жінок — 80 сантиметрів;

у чоловіків — 94 сантиметрів.

Ілюстрація холестерину. Фото: Pexels

"Це ті розміри талії, які нормальні, але за інформацією Гарвардської школи громадської охорони здоров'я. Вони дають жінкам 88 сантиметрів, а чоловікам 100 сантиметрів. А все, що більше, — це ожиріння", — додав лікар.

Наявність вісцерального жиру збільшує ризик таких захворювань:

гіпертонічна хвороба;

аретросрероз;

цукровий діабет другого типу;

деяка онкологія;

впливає на фертильність;

вплив на ериктильну функцію.

"Жодних жироспалюючих препаратів для вісцерального жиру не існує. У вас не вдасться не змінити спосіб життя ковтати таблетки і зменшувати при цьому вісцеральний жир", — сказав Євген Комаровський.

Крім того, ці ризики збільшуються, якщо до надмірної ваги додається куріння та алкоголь.

Як зменшити вісцеральний жир

"Якщо ви зменшуєте кількість вісцерального жиру, ви забезпечуєте собі більший рівень здоров'я, більшу ефективність ліків. Але крім раціонального харчування та регулярних фізичних навантажень жодних інших способів боротьби з вісцеральним жиром немає", — резюмував лікар.

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