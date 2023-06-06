Евгений Комаровский. Фото: Google

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Висцеральный жир это тот, который находится вокруг наших органов. Врач рассказал, при помощи каких способов можно от него избавиться.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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Что такое висцеральный жир и как с ним бороться

"Висцеральный жир —это внутренний жир. Если вы видите человека с большим животом и такое ощущение, что у него внутренний жир. Но это не так. То что вы видите — это подкожный жир, его можно прямо пощупать, он собирается в складки кожи. К висцеральному жиру он не имеет отношения. Висцеральный жир собирается вокруг органов, он несколько активнее", — прокомментировал доктор.

Висцеральный жир заставляет врачей волноваться больше, чем в ситуации с подкожным жиром.

Жировая ткань. Фото: Pexels

Как определить какой жир?

"Человек с избытком жира может иметь форму, например, груши, а может иметь форму яблока. Считается, что если форма груши, то здесь акцент именно на подкожный жир, а если форма яблока — это однозначно много висцерального жира", — добавл Евгений Комаровский.

Врач отмечает, что висцеральный жир легко увидеть при помощи компьютерной томографии. Также на него регулярно смотрят хирурги, которые вовремя операций брюшной полости.

Жировая прослойка. Фото: Pexels

"Избыток висцерального жира — это один из признаков ожирения. Не бывает такого, что у вас ожирение есть, а висцерального жира нет. Теоретически висцеральный жир это около 10% всей жировой ткани", — сказал врач.

Какие функции у жировой ткани?

"Многие годы бытовало мнение в медицине, что главная задача жира — накопить энергию. То есть если мы едим много, тратим мало, то эти запасы мы складируем в виде жира. Тем не менее у жира есть и другие функции", — сказал доктор.

Функции жировой ткани:

амортизация ударов;

важной орган терморегуляции;

сохранение энергии;

важный орган эндокринной системы.

Измирение жировой прослойки. Фото: Pexels

Жировая ткань может продуцировать различные гормоны и другие физиологически активные вещества, которые не всегда то что надо.

"Жировая ткань регулирует наше чувство голода и не в лучшую сторону. Логика какая, если у нас есть запас жира то хватит есть. Но жировая ткань "думает" по-другому. Она вырабатывает гормон аппетита, чтобы запасаться жиром еще больше", — отметил Евгений Комаровский.

Занятие спортом. Фото: Pexels

Кроме этого жировая ткань вырабатывает предшественника гормона, который регулирует артериальное давление. Поэтому не может быть такой ситуации, когда у человека с ожирением будет нормальное артериальное давление. Ожирение = гипертоническая болезнь.

"Жировая ткань вырабатывает вещества - цитокины, которые поддерживают воспалительные процессы в организме. Любой небольшой воспалительный процесс он резко усиливается наличием жировой ткани", — сказал врач.

Как узнать если ли у вас висцеральный жир

"Для того, чтобы узнать есть ли у вас висцеральный жир, надо воспользоваться рулеткой и измерить свой живот. Измерять нужно в районе пупа", — сказал врач.

Какие размеры будут свидетельствовать о наличии висцерального жира:

у женщин — 80 сантиметров;

у мужчин — 94 сантиметра.

Илюстрация холестерина. Фото: Pexels

"Это те размеры талии, которые нормальные, но по информации Гарвардской школы общественного здравоохранения. Они дают женщинам 88 сантиметров, а мужчинам 100 сантиметров. А все, что больше, — это ожирение", — добавил доктор.

Наличие висцерального жира увеличивает риск таких заболеваний:

гипертоническая болезнь;

аретросрероз;

сахарный диабет второго типа;

некоторая онкология;

влияет на фертильность;

влияние на эректильную функцию.

"Никаких жиросжигающих препаратов для висцерального жира не существует. У вас не получится не поменять образ жизни глотать таблетки и уменьшать при этом висцеральный жир", — сказал Евгений Комаровский.

Кроме того, эти риски увеличиваются, если к избыточному весу добавляется курение и алкоголь.

Как уменьшить висцеральный жир

"Если вы уменьшаете количество висцерального жира, вы обеспечиваете себе больший уровень здоровья, большую эффективность лекарств. Но кроме рационального питания и регулярных физических нагрузок никаких других способов борьбы с висцеральным жиром нет", — резюмировал доктор.

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