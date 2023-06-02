Чому постійно хочеться їсти

Дівчина з їжею. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато людей, які на перший погляд, харчуються збалансовано, відчувають постійний голод навіть після їжі. Такі симптоми можуть свідчити про проблеми зі здоров'ям та деякі захворювання.

Про це повідомила лікарка ендокринологиня, дієтологиня Грета Донч.

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"Ваш раціон на >85% складається з вуглеводів (особливо якщо мова про швидкі вуглеводи, які тримають насичення 40-60 хв) і тому вже через годину з‘являються думки "а що б поїсти?", — зазначила лікарка.

Також причина може в тому, що ви не добираєте білків. Це саме ті продукти, які відповідають за довготривале насичення та мінімізують скачки інсуліну. Білки відіграють основну роль в контролі апетиту.

Дівчина з піцою. Фото: Freepik

"У вас немає режиму сну. Недостатність сну призводить до підвищення греліну (гормон, який стимулює апетит). Виспавшись, ми забезпечуємо себе стабільним рівнем гормону лептину, який відповідає за відчуття насичення", — додала ендокринологиня.

Також може трапитися таке, що відбувається переплутання відчуття спраги з голодом. Інколи достатньо випити склянку води. До того в раціони може бути мало клітковини, яка відповідає за зниження апетиту та довше затримується в ШКТ.

"Варто пам'ятати, що алкоголь стимулює вироблення гормонів, які підвищують апетит. Стрес — емоційні гойдалки та скачки кортизолу знижують відчуття ситості. Підвищують апетит та тягу до їжі, так звану "залежність" від їжі", — зазначила лікарка.

Дівчина біля холодильника. Фото: Freepik

Фізична активність. Це нормально, чим більше ви витрачаєте, тим більше потребуєте калорій на добу. З фізичною активністю зростають і процеси метаболізму.

Захворювання при яких може підвищуватися апетит:

Тиреотоксикоз — (підвищена функція щитовидної залози) при цьому обмінні процеси прискорюються, тому потреба в ккал збільшується

Гіпоглікемія — (низький рівень цукру в крові). Наряду з поліфагією у такому випадку пацієнта турбує головний біль та запаморочення, коливання настрою, пітливість. Основна причина — інсулінома, пухлина, яка продукує інсулін.

Цукровий діабет — при неконтрольованому ЦД, коли рівень глюкози в крові залишається високим, внаслідок дефіциту інсуліну, або через резистентність до інсуліну, організм не може перетравлювати їжу, яка споживається, в енергію. Відповідно цей брак енергії викликає посилення голоду.

Побічні дії деяких ліків — (наприклад, кортикостероїди, антидепресанти) можуть стимулювати апетит.

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