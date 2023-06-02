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Эндокринолог рассказала о восьми причинах, почему постоянно чувствуется голод

2 июня 2023 11:56
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Почему постоянно хочется есть
Девушка с едой. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Многие люди, которые на первый взгляд питаются сбалансированно, испытывают постоянный голод даже после еды. Такие симптомы могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем и некоторых заболеваниях.

Об этом сообщила врач эндокринолог, диетолог Грета Донч.

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"Ваш рацион на 85% состоит из углеводов (особенно если речь о быстрых углеводах, которые держат насыщение 40-60 мин) и поэтому уже через час появляются мысли "а что бы поесть?",  отметила врач.

Также причина может в том, что вы не подбираете белков. Это именно те продукты, которые отвечают за длительное насыщение и минимизируют скачки инсулина. Белки играют основную роль в контроле аппетита.

питься
Девушка с пиццей. Фото: Freepik

"У вас нет режима сна. Недостаточность сна приводит к повышению грелина (гормон, стимулирующий аппетит). Выспавшись, мы обеспечиваем себя стабильным уровнем гормона лептина, отвечающего за ощущение насыщения", —добавила эндокринологиня.

Также может случиться происходящее перепутание чувства жажды с голодом. Иногда достаточно выпить стакан воды. К тому же в рационе может быть мало клетчатки, которая отвечает за снижение аппетита и дольше задерживается в ЖКТ.

"Следует помнить, что алкоголь стимулирует выработку гормонов, повышающих аппетит. Стресс — эмоциональные качели и скачки кортизола снижают чувство сытости. Повышают аппетит и тягу к еде, так называемую "зависимость" от еды", — отметила врач.

холодильник
Девушка возле холодильника. Фото: Freepik

Физическая активность. Это нормально, чем больше вы тратите, тем больше нуждаетесь в калориях в сутки. С физической активностью возрастают и процессы метаболизма.

Заболевания при которых может повышаться аппетит:

  • Тиреотоксикоз – (повышенная функция щитовидной железы) при этом обменные процессы ускоряются, поэтому потребность в ккал увеличивается
  • Гипогликемия (низкий уровень сахара в крови). Наряду с полифагией в таком случае пациента беспокоит головные боли и головокружение, колебания настроения, потливость. Основная причина — инсулинома, опухоль, продуцирующая инсулин.
  • Сахарный диабет — при неконтролируемом СД, когда уровень глюкозы в крови остается высоким, вследствие дефицита инсулина, или из-за резистентности к инсулину, организм не может переваривать потребляемую пищу в энергию. Соответственно эта нехватка энергии вызывает усиление голода.
  • Побочные действия некоторых лекарств (например, кортикостероиды, антидепрессанты) могут стимулировать аппетит.

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