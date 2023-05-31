Як вживання алкоголю позначається на м'язах

Жінка тримає келих. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

З'являється все більше доказів шкідливого впливу алкоголю, починаючи від високого кров'яного тиску і серцево-судинних проблем і закінчуючи захворюваннями печінки. Нове дослідження показує, що люди, які вживають надмірну кількість алкоголю, ризикують втратити м'язову масу в подальшому житті.

Про це повідомив Medical News Today.

Читайте також:

Згідно з новим дослідженням вчених з Університету Східної Англії, люди, які вживають надмірну кількість алкоголю, з віком втрачають м'язову масу і підвищують ризик розвитку хворобливих станів.

Стакани для алкоголю. Фото: Freepik

"Ми знаємо, що втрата м'язів з віком призводить до проблем зі слабкістю та кволістю, тому це ще одна причина уникати регулярного вживання великої кількості алкоголю в середньому та ранньому похилому віці. Вживання алкоголю є основним модифікованим фактором ризику багатьох захворювань, тому ми хотіли дізнатися більше про взаємозв'язок між вживанням алкоголю і здоров'ям м'язів з віком", — зазначила професорка епідеміології харчування в Медичній школі Норвіча Айлза Уелч.

Надмірне вживання алкоголю призводить до зниження м'язової маси

Дослідники вивчили дані з Британського біобанку, що містить інформацію про здоров'я 500 000 людей у Великобританії. Дослідницька група проаналізувала дані приблизно 200 000 людей у віці від 37 до 73 років. Більшість суб'єктів були середнього віку — 50-60 років.

Наливати вино. Фото: Freepik

Результати показують, що люди з найнижчою м'язовою масою вживали 10 одиниць алкоголю або більше на день. За словами дослідників, 10 одиниць алкоголю еквівалентні пляшці вина або 4-5 келихам пива на день.

Вживання алкоголю може вплинути на відновлення м'язів

Доктор філософії, фізіолог і дослідник фізичних вправ з Єльської лікарні Нью-Хейвена Стулц-Колемайнен зазначила, що зв'язок між вживанням алкоголю і втратою м'язової функції та координації добре відомий.

Два келихи. Фото: Freepik

"Для мене не є несподіванкою, що між вживанням алкоголю і втратою кількості та якості м'язів також існує тісний зв'язок. Вживання алкоголю після тренування також може затримати відновлення м'язів, хоча дані досліджень є неоднозначними", — додала вона.

Раніше ми писали, що робить алкоголь з мозком, якщо пити його при стресі.