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Вчені повідомили, що надмірне споживання алкоголю руйнує м'язи

31 травня 2023 14:49
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як вживання алкоголю позначається на м'язах
Жінка тримає келих. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

З'являється все більше доказів шкідливого впливу алкоголю, починаючи від високого кров'яного тиску і серцево-судинних проблем і закінчуючи захворюваннями печінки. Нове дослідження показує, що люди, які вживають надмірну кількість алкоголю, ризикують втратити м'язову масу в подальшому житті.

Про це повідомив Medical News Today.

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Згідно з новим дослідженням вчених з Університету Східної Англії, люди, які вживають надмірну кількість алкоголю, з віком втрачають м'язову масу і підвищують ризик розвитку хворобливих станів.

алкоголь
Стакани для алкоголю. Фото: Freepik

"Ми знаємо, що втрата м'язів з віком призводить до проблем зі слабкістю та кволістю, тому це ще одна причина уникати регулярного вживання великої кількості алкоголю в середньому та ранньому похилому віці. Вживання алкоголю є основним модифікованим фактором ризику багатьох захворювань, тому ми хотіли дізнатися більше про взаємозв'язок між вживанням алкоголю і здоров'ям м'язів з віком", — зазначила професорка епідеміології харчування в Медичній школі Норвіча Айлза Уелч. 

Надмірне вживання алкоголю призводить до зниження м'язової маси

Дослідники вивчили дані з Британського біобанку, що містить інформацію про здоров'я 500 000 людей у Великобританії. Дослідницька група проаналізувала дані приблизно 200 000 людей у віці від 37 до 73 років. Більшість суб'єктів були середнього віку — 50-60 років.

алкоголь
Наливати вино. Фото: Freepik

Результати показують, що люди з найнижчою м'язовою масою вживали 10 одиниць алкоголю або більше на день. За словами дослідників, 10 одиниць алкоголю еквівалентні пляшці вина або 4-5 келихам пива на день.

Вживання алкоголю може вплинути на відновлення м'язів

Доктор філософії, фізіолог і дослідник фізичних вправ з Єльської лікарні Нью-Хейвена Стулц-Колемайнен зазначила, що зв'язок між вживанням алкоголю і втратою м'язової функції та координації добре відомий.

алкоголь
Два келихи. Фото: Freepik

"Для мене не є несподіванкою, що між вживанням алкоголю і втратою кількості та якості м'язів також існує тісний зв'язок. Вживання алкоголю після тренування також може затримати відновлення м'язів, хоча дані досліджень є неоднозначними", — додала вона. 

Раніше ми писали, що робить алкоголь з мозком, якщо пити його при стресі. 

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