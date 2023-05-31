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Ученые сообщили, что чрезмерное потребление алкоголя разрушает мышцы

31 мая 2023 14:49
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как употребление алкоголя сказывается на мышцах
Женщина, держа бокал. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Появляется все больше доказательств вредного воздействия алкоголя , начиная от высокого артериального давления и сердечно-сосудистых проблем и заканчивая заболеваниями печени. Новое исследование показывает, что люди, употребляющие избыточное количество алкоголя рискуют потерять мышечную массу в дальнейшей жизни.

Об этом сообщил Medical News Today.

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Согласно новому исследованию ученых из Университета Восточной Англии, люди, употребляющие избыточное количество алкоголя, с возрастом теряют мышечную массу и повышают риск развития болезненных состояний.

алкоголь
Стаканы для алкоголя. Фото: Freepik

"Мы знаем, что потеря мышц с возрастом приводит к проблемам со слабостью и слабостью, поэтому это еще одна причина избегать регулярного употребления большого количества алкоголя в среднем и раннем пожилом возрасте. Употребление алкоголя является основным модифицированным фактором риска многих заболеваний, поэтому мы хотели узнать больше о взаимосвязи между употреблением алкоголя и здоровьем мышц с возрастом", — отметила профессор эпидемиологии питания в Медицинской школе Норвича Айлза Уэлч.

Чрезмерное употребление алкоголя приводит к снижению мышечной массы.

Исследователи изучили данные из Британского биобанка, содержащего информацию о здоровье 500 000 человек в Великобритании. Исследовательская группа проанализировала данные около 200 000 человек в возрасте от 37 до 73 лет. Большинство субъектов были среднего возраста – 50-60 лет.

алкоголь
Наливать вино. Фото: Freepik

Результаты показывают, что люди с самой низкой мышечной массой употребляли 10 единиц алкоголя или больше в день. По словам исследователей, 10 единиц алкоголя эквивалентны бутылке вина или 4-5 бокалам пива в день.

Употребление алкоголя может повлиять на восстановление мышц

Доктор философии, физиолог и исследователь физических упражнений из Йельской больницы Нью-Хейвена Стулц-Колемайнен отметила, что связь между употреблением алкоголя и потерей мышечной функции и координации хорошо известна.

алкоголь
Два бокала. Фото: Freepik

"Для меня не является неожиданностью, что между употреблением алкоголя и потерей количества и качества мышц также существует тесная связь. Употребление алкоголя после тренировки также может задержать восстановление мышц, хотя данные исследований неоднозначны",  добавила она.

Раньше мы писали, что делает алкоголь с мозгом, если пить его при стрессе.

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