Як відрізнити гея від гетеросексуального чоловіка

Чоловік тримає мікрофон. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Попередні дослідження встановили, що люди найчастіше можуть визначити, чи є чоловік геєм або гетеросексуалом, лише за його голосом. Ця здатність ідентифікувати геїв за голосом отримала назву "гей-радар" — тобто своєрідний радар для виявлення гомосексуальності.

Про це повідомив Psychology Today.

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Причина, чому голоси геїв, як правило, відрізняються від голосів гетеросексуальних чоловіків, широко обговорюється. Оскільки ми знаємо, що сексуальна орієнтація зумовлена тим, як формувався мозок під час внутрішньоутробного розвитку, можливо, що ці мозкові відмінності також призводять до вокальних патернів і поведінкових манер, які є типовим для чоловіків з нетрадиційною орієнтацією. .

"Інші психологи, стверджують, що "гей-голос" є результатом соціального навчання. Взаємодіючи з гей-спільнотою, чоловіки переймають манеру говорити і діяти, яка сигналізує про їхню приналежність до групи. Зрештою, ми всі вчимося підлаштовувати свою манеру говорити і поводитися відповідно до стандартів різних груп, до яких належимо", — йдеться в повідомленні.

Чоловіки в різнокольорових прапорах. Фото: Freepik

Незалежно від того, чи є гей-голосом від природи, чи від виховання, гей-чоловікам більше не потрібно приховувати свою ідентичність. Це тому, що суспільство стало набагато більш відкритим до гомосексуальності за останні пару десятиліть, особливо на Заході.

Бісексуальність

Однак, як зазначають австралійський психолог Джеймс Морандіні та його колеги, це не стосується бісексуальних чоловіків. Більшість з нас подолали гомофобію, на якій нас виховували, але натомість перейшли до бінарного мислення. Тобто ти або натурал, або гей.

"У феномені, відомому як "бісексуальне стирання", чоловіки, яких приваблюють і чоловіки, і жінки, по суті, є невидимими в культурі, яка навішує ярлики гетеросексуалів або геїв на всіх. Більше того, бісексуальні чоловіки не лише стикаються з дискримінацією з боку гетеросексуальної спільноти, але й піддаються остракізму з боку гей-спільноти. Хоча це особливо стосується бісексуальних чоловіків, західне суспільство, за іронією долі, більш толерантне до жінок, яких приваблюють обидві статі", — зазначили вчені.

Чоловік в окулярах. Фото: Freepik

Дослідники зазвичай вважають, що бісексуальні чоловіки знаходяться на півдорозі між гетеросексуалами та геями. І є навіть деякі докази на підтримку цього твердження. Наприклад, бісексуальні чоловіки, як правило, виявляють більше жіночих інтересів, ніж гетеросексуали, але менше, ніж геї.

Це спостереження наштовхнуло Морандіні та його колег на думку, що голоси бісексуальних чоловіків можуть мати характеристики на півдорозі між голосами гетеросексуалів і геїв. А якщо це так, то цілком можливо, що люди можуть визначати бісексуальність чоловіка за його голосом з більшою ймовірністю, ніж випадковість, так само, як вони це роблять для гетеросексуальних чоловіків і геїв. Дослідники назвали цю передбачувану здатність "бідар".

У пошуках "Бідара"

Для цього дослідження Морандіні та його колеги спочатку набрали 20 гетеросексуальних, 20 гомосексуальних і 20 бісексуальних чоловіків через соціальні мережі. Голос кожного чоловіка був записаний, коли він декламував перші два рядки австралійського національного гімну. Потім дослідники набрали 76 студентів з Університету Сіднея для участі в дослідженні. Участь обмежувалася тими, хто визнав себе гетеросексуалом, щоб уникнути можливості того, що деякі з них можуть бути надто добре знайомі з манерами геїв чи бісексуалів.

Чоловік у костюмі. Фото: Freepik

Учасники оцінювали голоси за трьома шкалами:

Перша шкала — жіночність-маскулінність, яка варіювалася від 0 для "жіночного" до 100 для "мужнього";

Друга шкала -—сприйняття сексуальної орієнтації. Відповіді були 1 для геїв, 2 для бісексуалів і 3 для гетеросексуалів;

У третій шкалі респонденти також оцінювали свою сексуальну орієнтацію, але цього разу за 9-бальною шкалою, де 1 означав "мене приваблюють чоловіки", 5 — "мене приваблюють чоловіки і жінки в рівній мірі", а 9 — "мене приваблюють виключно чоловіки". Хоча широка громадськість схильна думати про сексуальну орієнтацію категорично, деякі дослідження показують, що вона існує у вигляді континууму. Іншими словами, люди можуть бути бісексуальними в різному ступені.

Результати підтвердили попередні дослідження в тому, що ці учасники також змогли відрізнити геїв від гетеросексуалів на рівні, вищому за випадковість. Однак, всупереч гіпотезі, вони не змогли ідентифікувати бісексуальних чоловіків.

Несподівані результати

Хоча дослідникам не вдалося знайти підтвердження своєї гіпотези, вони отримали два цікавих результати:

Бісексуальні чоловіки вважалися найбільш привабливими виключно для жінок. Незважаючи на попередні дослідження, які припускали, що бісексуальні чоловіки знаходяться десь між гетеросексуалами та геями за різними показниками маскулінності та фемінності, респонденти цього дослідження вважали, що бісексуальних чоловіків більше приваблюють жінки, ніж навіть гетеросексуальних чоловіків.

Бісексуальні чоловіки були оцінені як найбільш мужні. На превеликий подив дослідників, респонденти сказали, що бісексуальні чоловіки звучать більш мужньо, ніж навіть гетеросексуальні чоловіки.

Дослідники припустили можливі причини таких висновків. Одна з них полягає в тому, що бісексуальні чоловіки поводилися гіпермаскулінно, щоб уникнути розпізнавання їхньої бісексуальності. Як ми вже зазначали, бісексуальні чоловіки стикаються з дискримінацією як з боку гетеросексуальної, так і гей-спільноти.

Чоловік у шкіряній куртці. Фото: Freepik

Однак Морандіні та його колеги також зазначають, що інші дослідження виявили, що бісексуальні чоловіки мають вищий за середній рівень сексуального потягу. Вони також мають вищі показники за показником соціально-сексуальності, який вказує на відкритість до численних сексуальних партнерів і короткочасних сексуальних контактів.

Зрештою, моногамія зараз є суспільною нормою як для гетеросексуальних чоловіків, так і для геїв. Але якщо ви бісексуал і живете відповідно до своєї сексуальної орієнтації, то у вас обов'язково буде кілька сексуальних партнерів.

Справжній висновок цього дослідження полягає в тому, що ми повинні відмовитися від категоричного мислення щодо сексуальної орієнтації. Навіть вклинення третьої категорії "бісексуалів" між "гетеросексуалами" та "геями" не є достатнім. Існують різні способи бути бісексуалом, від "переважно геєм" до "переважно гетеросексуалом", з "однаково привабливим для чоловіків і жінок" посередині.

Крім того, інші дослідження показують, що існують різні способи бути геєм, як для чоловіків, так і для жінок. Деякі геї поводяться більш стереотипно жіночно, що, ймовірно, і фіксується "гей-радаром". Натомість інші поводяться дуже по-чоловічому, і, можливо, саме тому "гей-радар" спрацьовує з більшою ймовірністю, але далекий від досконалості. Той самий поділ на маскулінне та фемінне стосується і жінок з нетрадиційною орієнтацією.

Зрештою, навіть одного континууму від геїв до гетеросексуалів може бути недостатньо для повного визначення людської сексуальності. Це пов'язано з тим, що гендерна ідентичність також впливає на те, як виражається сексуальна орієнтація.

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