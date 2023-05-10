Чи розуміють коти людську мову?

Домашній кіт. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Деякі коти розуміють, що людина має на увазі, коли вказує на предмет. Вказівка — це унікальний людський референтний сигнал. Наприклад немовлята розвивають здатність розуміти вказівні жести у віці від дев'яти до 12 місяців.

Про це повідомив Psychology Today.

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Вчені виявили, що цілий ряд домашніх тварин, включаючи кіз, свиней, коней і, особливо, собак, можуть слідувати за вказівними сигналами людини. Однак, незважаючи на те, що коти є одними з найчисленніших домашніх тварин на планеті, відносно мало досліджень присвячено вивченню таких соціально-когнітивних здібностей у котів.

Це одна з причин, чому Клаудія Вашер з Університету Англії Раскіна взялася за це питання в новому дослідженні, опублікованому в журналі "Порівняльна психологія" (Journal of Comparative Psychology).

Кіт у домашній обстановці. Фото: Pexels

"Це дослідження з'явилося завдяки тому, що до мене звернулася студентка Маргарет Мезес і сказала, що хотіла б протестувати котів. Я була абсолютно за, тому що коти — цікавий і маловивчений вид тварин", — розповіла Клаудія Вашер.

Вашер і Масе вирішили повторити і розширити дослідження, проведене майже 20 років тому, яке показало, що коти можуть наслідувати вказівні жести людини.

Щоб знайти піддослідних, Масес ретельно оцінила придатність приблизно 200 котів-рятівників, яких утримували разом у притулку в Литві. Серед цих котів вона працювала над тим, щоб визначити тих, хто був готовий до ізоляції в кімнаті для тестування з незнайомцем.

З 200 котів у притулку Вашер і Мезес відібрали дев'ять котів, які пройшли тестування.

Чому так мало котів?

"Одна з проблем полягала в тому, що багато котів не були зацікавлені ні в тесті, ні в ізоляції в кімнаті, ні в тому, чого хотіла від них ця дивна людина. У подібних когнітивних тестах важливо, щоб піддослідні знали, яке питання їм ставлять, і були вмотивовані брати участь в експерименті", — розповіла Клаудія Вашер.

Дослідження над котами. Фото: Pexels

Розкриття когнітивних здібностей котів

Тим котам, які піддавалися тестуванню, Мезес давала дві чашки, кожна з яких містила невелику кількість їжі. Вона тестувала котів у двох умовах: в одному випадку вона вказувала прямо на одну з чашок, а в іншому — вказувала на одну з чашок поперек тіла.

"В цілому, результати показали, що коти здатні наслідувати вказівні жести людини. Як група, рівень успішності котів становив близько 75 відсотків, і вони виконували завдання значно краще, незалежно від того, чи вказували вони прямо або через тіло. Хоча це дослідження повторює і розширює результати попереднього дослідження, необхідні подальші дослідження, щоб зрозуміти механізми, які лежать в основі цієї поведінки. Наприклад, локальне посилення стимулу — це форма соціального навчання, коли увага спостерігача привертається до певного місця або об'єкта завдяки активності демонстратора", — йдеться в повідомленні.

Розумний кіт. Фото: Pexels

Подібні дослідження також цікаві з еволюційної точки зору. Ані домашні коти, ані їхні предки не використовують вказівні жести для спілкування. Чи відібрав процес одомашнення соціально-когнітивні здібності, які дозволяють сучасним котам краще спілкуватися з людьми, наразі це питання залишається відкритим.

За словами Вашера, це дослідження також доповнює зростаючу кількість літератури, яка свідчить про те, що види, які зазвичай не вважаються високосоціальними, все ще можуть бути здатними опановувати соціально-когнітивні завдання. Хоча коти зазвичай не живуть у величезних, соціально розвинених групах, соціалізація з людьми може дати їм шанс проявити свої соціально-когнітивні здібності.

Кіт грається. Фото: Pexels

Зрештою, Вашер сподівається, що подібні дослідження допоможуть власникам котів краще зрозуміти поведінку та пізнання тварин, якими вони опікуються.

"Довгий час у науці когнітивні здібності інших видів недооцінювалися. Я думаю, що краще розуміння того, як думають і відчувають інші тварини, створює середовище, в якому люди будуть більш обережними з ними", — резюмувала вчена.

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